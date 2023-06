Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers européens et américains ont accueilli jeudi sans joie le scénario évoqué par la banque centrale américaine de deux hausses de taux supplémentaires et se montrent prudents avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

En Europe, vers 12H45, Paris perdait 0,78%, Francfort 0,64% et Milan 0,46%. Londres grappillait 0,02%.

Les contrats à terme de Wall Street laissent présager une ouverture dans le rouge également.

La Réserve fédérale (Fed) américaine a décidé de ne pas relever ses taux directeurs, pour la première fois depuis mars 2022 et après dix hausses consécutives, et se donne un peu plus de temps pour observer l'évolution de l'économie.

Mais compte tenu d'une inflation toujours élevée - 4% en mai aux États-Unis -, le président de la Fed Jerome Powell a prévenu que la quasi-totalité des membres de l'institution étaient favorables à une nouvelle remontée des taux.

Les prévisions d'évolution des taux de la Fed des différents membres suggère "deux hausses de taux supplémentaires, ce qui constitue une surprise" plus restrictive que prévu par les investisseurs, souligne Vincent Juvyns, stratégiste chez JP Morgan AM.

Pour Michael Hewson, analyste de CMC Markets, le ton employé par Jerome Powell visait à "orienter les attentes du marché". L'analyste ne voit pas de réelle justification dans les données économiques à deux hausses de taux supplémentaires.

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers la banque centrale européenne qui se réunit ce jeudi.

Une hausse de 0,25 point des taux de la BCE est attendue.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, optera probablement pour un ton strict et réaffirmera "qu'en dépit de la récente atténuation des pressions inflationnistes - et peut-être de la détérioration des perspectives économiques - la BCE poursuivra ses efforts pour lutter contre l'inflation", anticipe Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les analystes de Natixis CIB Research seront "particulièrement attentifs à la publication des nouvelles projections et aux propos sur l'inflation qui a chuté dernièrement".

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt souverains progressaient, notamment les taux courts européens, les plus sensibles aux anticipations de politique monétaire. Le rendement de la dette allemande à deux ans valait 3,08%, contre 3% à la clôture de mercredi et l'équivalent américain 4,74%, contre 4,69% mercredi.

Le risque à remonter les taux, c'est de menacer la croissance. L'Allemagne, première économie européenne, va afficher une récession sur l'année 2023, lestée par l'inflation qui mine la consommation, selon les prévisions de deux instituts.

En Chine, les Bourses ont été galvanisées par l'annonce d'une réduction d'un taux d'intérêt de référence par la banque centrale chinoise, une mesure destinée à soutenir l'économie, ce qui a éclipsé des indicateurs économiques décevants.

Hong Kong a grimpé de 2,17% et Shanghai a progressé de 0,74%.

Asos renoue avec la rentabilité

L'action du groupe de vente en ligne de vêtements Asos s'envolait de 15% à Londres après un retour à la rentabilité au troisième trimestre de son exercice décalé 2022/2023, malgré un recul des ventes.

Calida cale

Le groupe textile suisse Calida reculait de 3,44% après avoir émis un avertissement sur ses résultats pour 2023 face à un climat de consommation "difficile" qui affecte ses récentes acquisitions, en particulier la start-up allemande Erlich Textil dont il va se séparer.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du gaz naturel grimpaient, poussés depuis début juin par la baisse de l'approvisionnement en provenance de Norvège, en raison de fuites et de maintenances sur de nombreuses installations.

Vers 12H40, le TTF néerlandais, contrat européen de référence, grimpait de plus de 20% à 46 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir touché les 47,64 euros le MWh, un plus haut prix depuis début avril.

Les prix du pétrole rebondissent jeudi. Le baril de Brent pour livraison en août avançait de 0,97% à 73,91 dollars et celui de WTI américain, avec échéance en juillet, de 0,85% à 68,85 dollars.

L'euro progressait de 0,13% à 1,0844 dollar.

Le bitcoin perdait 0,24% à 24'870 dollars.

afp/jh