Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers fluctuent mardi matin sans direction claire, attendant de voir comment l'accord sur le plafond de la dette des Etats-Unis sera accueilli par le Congrès.

Après une séance calme lundi, marquée par l'absence des investisseurs britanniques et américains, les Bourses de Paris (-0,65%) et Milan (-0,23%) reculaient et Francfort oscillait autour de l'équilibre (-0,03%). Londres perdait 0,28% vers 07H20 GMT.

Les places de Hong Kong (-0,02% dans les derniers échanges) et Shanghai (+0,09%) ne sont pas parvenues à rebondir nettement après leur baisse de lundi. Tokyo a progressé de 0,30%.

L'un des indices de Hong Kong a même brièvement perdu 20% par rapport à son pic de janvier, un seuil important pour qualifier un marché de baissier.

Michael Hewson, analyste de CMC Markets, constate des "inquiétudes concernant la reprise économique en Chine, les données économiques récentes suggérant que la confiance diminue et que l'activité économique est en déclin".

Les investisseurs seront attentifs aux discussions au Congrès américain sur l'accord conclu entre le président Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy pour relever le plafond de la dette des Etats-Unis en échange de coupes budgétaires.

L'examen de cette proposition de loi de finances aura des allures de course contre la montre car si aucun compromis n'est voté, le pays pourrait se retrouver en défaut de paiement dès le 5 juin, selon le Trésor américain.

M. McCarthy a prévu un vote à la Chambre mercredi en séance plénière. Ce sera ensuite au tour du Sénat, à majorité démocrate, de s'en saisir.

Rien n'est acquis car le texte fait l'objet d'une résistance farouche de la part de certains élus des deux bords.

"Actuellement, les investisseurs semblent confiants pour le relèvement du plafond de la dette américaine", constate Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des Etats européens se détendaient avec la baisse des craintes de défaut de paiement des Etats-Unis. Le rendement de la dette allemande à 10 ans était de 2,40% contre 2,43% à la clôture de lundi.

L'experte de Swissquote estime que la progression des marchés actions "pourrait être de courte durée". Elle explique que l'accord avait déjà été anticipé dès vendredi par Wall Street et que "la fin de la crise du plafond de la dette signifie que le Trésor américain émettra 1.000 milliards de dollars de dette", un montant élevé de liquidités qui ne seront pas investies dans des actions.

Les investisseurs restent par ailleurs préoccupés par l'évolution de l'inflation, surtout aux Etats-Unis où elle ne ralentit pas aussi vite qu'escompté, ce qui pourrait pousser la banque centrale américaine à relever une nouvelle fois relever ses taux directeurs en juin.

"La probabilité d'une hausse de 25 points de base a augmenté à 60%", souligne Mme Ozkardeskaya.

Nestlé recrute

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé (-0,82% à Zurich) a annoncé un changement à la tête de sa direction financière, confiant le poste à Anna Manz qui était jusqu'à présent la directrice financière de la Bourse de Londres.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole reculaient vers 07H10 GMT. Le baril de Brent de Mer du Nord cédait 0,56% à 76,64 dollars, et le baril de WTI américain perdait 0,37%, à 72,40 dollars.

Le prix du contrat de référence de gaz naturel européen était de 24,10 euros le mégawattheure, en baisse de 1,88% et proche de son plus bas niveau depuis deux ans.

L'euro baissait de 0,20% par rapport au billet vert à 1,0687 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 0,51% à 27'835 dollars.

