Alors que Wall Street restera fermée aujourd’hui pour l’Independence Day, la bourse de Paris poursuit son mouvement de rattrapage dans le sillage des valeurs financières et de la baisse du spread entre l’OAT et le Bund à l’approche du second tour des législatives.

Le CAC40 progresse désormais de 0.73% à 7687 points.



Société Générale gagne 3%, Crédit Agricole 2.7%, Eurofins, Renault et BNP Paribas 2.4%, Axa 1.9% et Publicis 1.5%. A l’opposé, Stellantis cède 0.5%, Cap Gemini 0.3%.



Aucune statistique n’est au programme, il faudra attendre demain pour les ventes au détail en zone euro et surtout le rapport mensuel sur l’emploi américain.

Le consensus table sur un taux de chômage à 4%, avec 194K emplois non agricoles et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



Graphiquement, on attendra la sortie des 7456/7725 points pour plus de visibilité.