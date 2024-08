Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales poursuivent leur repli vendredi, les craintes de récession aux Etats-Unis revenant sur le devant de la scène après la publication d'indicateurs décevants la veille.

En Europe, vers 10H45 GMT, la Bourse de Milan baissait nettement de 1,64% et Francfort de 1,58%, Paris reculait de 0,81% et Londres 0,47%. En Suisse, le SMI baissait de 2,7%.

En Asie, l'indice vedette de la Bourse de Tokyo, le Nikkei, a chuté de 5,81%, signant le deuxième plus fort recul en points sur une séance de son histoire, le premier remontant à 1987. Hong Kong a abandonné 2,08% et Shenzhen 1,38%.

"La crainte d'une récession reprend le dessus", commente Jochen Stanzl, analyste de CMC Market, alors que les marchés continuent de souffrir de la publication jeudi d'une forte dégradation de l'activité manufacturière (ISM) aux Etats-Unis en juillet, pénalisé par les taux d'intérêt élevés qui pèsent sur la consommation et l'investissement.

Vendredi, tous les regards seront tournés vers les chiffres de l'emploi de juillet aux Etats-Unis publiés à 12H30 GMT, en quête d'une nouvelle indication sur la santé de l'économie américaine.

Ces données seront d'autant plus scrutées par les investisseurs que la Réserve fédérale américaine (Fed) est "focalisée sur l'inflation, mais aussi, et surtout, sur l'emploi", commente John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Dans ce contexte, "si les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont trop faibles, les cours du monde entier pourraient continuer à baisser", a ajouté Jochen Stanzl.

Les prévisions d'analystes de MarketWatch tablent sur une baisse des embauches à 185.000, après 206.000 en juin.

A Wall Street, selon les contrats à terme, l'indice Nasdaq, dominé par le secteur technologique, s'acheminait vers une ouverture en net repli de plus de 1,5% et le S&P 500 de plus de 1%. La veille, ils ont respectivement chuté de 2,30% et de 1,37%.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts des États-Unis à dix ans baissait à 3,94% vers 10H45 GMT. Jeudi, il a terminé à 3,98%, passant pour la première fois sous la barre des 4% depuis février.

Les banques pénalisées

Rattrapé par les craintes de récession, tout le secteur bancaire est en repli.

Crédit Agricole chutait de 5,62%, Société Générale de 4,97% et BNP Paribas lâchait 2,12% à Paris. Barclays abandonnait 2,80% à Londres, Deutsche Bank 2,10% à Francfort et Julius Baer 2,54% à Zurich.

En revanche, Axa était en hausse, de 2,11% à Paris, après avoir publié des résultats salués par le marché et annoncé l'entrée en "négociations exclusives" en vue de céder Axa IM à BNP Paribas, pour se désengager de la gestion d'actifs et se recentrer sur l'assurance.

Le tech en repli

Le secteur technologique souffrait des publication des résultats des géants américains du secteur jeudi soir.

Amazon a publié "des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre nettement inférieures aux estimations, et Intel a annoncé une révision à la baisse de ses perspectives et des suppressions d'emplois", ont résumé les analystes de Deutsche Bank.

Dans les échanges électroniques qui précèdent l'ouverture du marché américain, Intel chutait de plus de 20% et Amazon de 8,13%.

A Amsterdam, ASML chutait de 8,42% et BE Semiconductor Industries de 9,25%.

A Francfort, Infineon abandonnait 4,23%. A Paris, STMicroelectronics reculait de 3,74% et Capgemini de 0,97%.

Le dollar en repli

Le dollar reculait en amont de la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui pourrait hâter une baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 10H50 GMT, le billet vert reculait de 0,25% face à l'euro, à 1,0821 dollar pour un euro, et face à de nombreuses autres devises comme le franc suisse et le yen.

Les cours du pétrole se maintenaient vendredi, les investisseurs craignant une extension du conflit entre Israël et le Hamas aux pays voisins, même si l'approvisionnement en pétrole n'est pas encore affecté.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 0,29% à 79,75 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, gagnait 0,33%, à 76,56 dollars.

