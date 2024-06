La montée des incertitudes politiques et économiques en Europe, avec la forte poussée de l'extrême droite aux élections européennes, a eu l'effet d'une douche froide et suscité de vifs dégagements sur les places européennes. L'indice CAC40 est le plus touché, en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale et l'annonce d'élections anticipées.

Parallèlement, après la baisse des taux de 25 points de base de la BCE, les incertitudes persistent au sujet de la trajectoire de la Réserve Fédérale américaine. L'emploi américain demeure robuste, l'inflation peine à se résorber rapidement et l'économie américaine apparaît résiliente, poussant la Fed à patienter encore avant de baisser ses taux d'intérêt.

A l'approche de la période estivale, la volatilité pourrait perdurer, dans l'attente de nouveaux catalyseurs.



Graphiquement, la tendance est désormais baissière sous les 8060 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours. La zone des 7812 points devra désormais contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7689 points, borne basse d'un gap laissé ouvert le 15 février dernier.