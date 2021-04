Les marchés boursiers attentistes avant de nombreuses publications de sociétés

Paris (awp/afp) - Les marchés actions étaient peu vigoureux lundi midi, en manque de catalyseur et dans l'attente de publications de sociétés et de la réunion de politique monétaire de la Fed, prévus plus tard dans la semaine.

Les places européennes étaient atones à 11H30 GMT: Paris était en légère hausse de 0,12%, tout comme Londres (+0,09%) et Milan (+0,25%), tandis que Francfort reculait légèrement (-0,10%).

A Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices étaient divisés vers 11H30 GMT, le Dow Jones s'annonçait en très légère hausse de 0,10%, tandis que le contrat à terme Nasdaq reculait de 0,34% et celui du S&P 500 était quasi stable (-0,07%), après leur rebond de vendredi.

En Asie, la tendance était mitigée avec Tokyo à la hausse mais Hong Kong et Shanghai ont fini en baisse.

Sans bonne ni mauvaise nouvelle, les marchés manquent de jus. "Nous sommes dans un schéma d'attente pour le moment", constate Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

"La situation macroéconomique est largement comprise, et la hausse des rendements obligataires a également marqué une pause", ajoute-t-il.

Les marchés attendent donc les publications de résultats de sociétés, qui s'intensifient cette semaine, avec notamment Tesla, dès lundi à la clôture de Wall Street, puis le transporteur express UPS et Alphabet (Google) mardi et Boeing, mercredi. En Europe, des poids lourds sont aussi attendus, à l'instar de Lloyds, BNP Paribas, Shell, Total ou encore Sanofi.

Les investisseurs attendent également l'issue de la réunion monétaire de la banque centrale américaine mercredi soir, qui selon les analystes devrait maintenir sa politique de soutien monétaire à l'économie inchangée.

Sur le plan sanitaire, un record mondial de contaminations a été enregistré vendredi avec plus de 893.000 cas de Covid-19 recensés en une journée, en raison principalement de la flambée épidémique qui submerge l'Inde.

Même si les contaminations de Covid-19 en Inde peuvent créer des inquiétudes, les investisseurs se concentrent sur le "soutien monétaire et fiscal d'envergure" dont bénéficie l'économie, selon M. Wilson.

En Allemagne, le moral des entrepreneurs s'est à peine amélioré en avril face à la persistance de la pandémie et au durcissement des restrictions sanitaires.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt du Bon du Trésor américain restait stable et était de 1,58% à 11H00 GMT.

Sanofi en renfort ___

Le laboratoire français Sanofi (+0,27% à 85,57 euros) va produire aux Etats-Unis jusqu'à 200 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 de la biotech américaine Moderna.

Tandis qu'AstraZeneca est visé par une action en justice de l'Union européenne, qui lui reproche de ne pas avoir tenu ses engagements sur les livraisons de son vaccin anti-Covid. Quelques minutes après l'annonce, le titre perdait 0,25% à 7.545,00 pence.

L'aérien en forme ___

Pour la présidente de la Commission européenne, les touristes venant des Etats-Unis pourront visiter l'Union européenne dans les prochains mois, à condition d'être vaccinés contre le Covid-19.

A Francfort, MTU Aero Engines (+2,34% à 201,10 euros) évoluait en tête du Dax et Lufthansa (+2,42% à 10,65 euros) en haut du MDax. L'opérateur de l'aéroport de Francfort Fraport (+2,54% à 52,40 euros, au MDax) était également recherché.

A Paris, Air France-KLM prenait 0,41% à 4,66 et à Londres, EasyJet montait de 3,6% à 1021,50 pence.

Total à l'arrêt ___

Total gagnait 0,27% à 36,87 euros, après avoir confirmé la suspension de son gigantesque projet gazier dans le nord-est du Mozambique pour "force majeure".

Le bitcoin rebondit ___

Après une chute sous la barre des 50.000 dollars, la première des cryptomonnaies se reprenait lundi et bondissait de 11,31% à 53.620 dollars.

"La grande peur d'une éventuelle augmentation des impôts aux États-Unis" de la semaine dernière ayant été digérée, désormais "les chasseurs de bonnes affaires rôdent, profitant de la récente baisse pour revenir sur le marché", selon Timo Emden, analyste indépendant.

Du côté de l'euro et du pétrole ___

Les cours du pétrole étaient en baisse lundi, préoccupés comme la semaine passée par le nombre de contaminations au Covid-19 en Inde, moteur pour la demande de brut, tandis que les membres de l'Opep+ se réunissent mercredi.

Vers 08H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 1,74% à 64,96 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois reculait de 1,66%, à 61,12 dollars.

L'euro était stable (-0,04%) à 1,2090 dollar.

afp/rp