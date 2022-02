Les marchés boursiers attentistes, tension sur l'obligataire

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers se montraient prudents mardi dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine de janvier qui seront publiés jeudi tandis que la hausse des taux obligataires s'intensifiait et que le prix de l'aluminium était proche de son record historique.

Après de nets gains dans la matinée, toutes les places européennes se concentraient autour de l'équilibre: Paris (+0,04%), Francfort (-0,09%), Milan (-0,09%) et Londres (+0,01%). A Zurich, l'indice SMI perdait 0,37%.

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé, attentive aux résultats d'entreprises en attendant l'inflation américaine. Le Dow Jones avançait de 0,29%, le Nasdaq se repliait de 0,06% quelques minutes après l'ouverture.

"A court terme, les marchés financiers devraient rester attentistes, tant vis-à-vis de l'inflation que de la situation géopolitique" avec la crise russo-occidentale liée à l'Ukraine, estime Vincent Guenzi, stratège chez Cholet Dupont.

Le prix de l'aluminium a atteint mardi 3,236 dollars la tonne, un sommet plus vu depuis 2008, en raison d'un confinement strict dans la ville de Baise en Chine affectant l'approvisionnement.

Sur le LME, la tonne d'aluminium pour livraison dans trois mois s'échangeait à 3223,00 dollars vers 14H30 GMT.

Aux Etats-Unis, la publication jeudi de l'évolution des prix à la consommation (CPI) en janvier est très attendue pour jauger la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) de 50 points de base, deux fois plus que ce qui est actuellement dans la tête des investisseurs.

Suivant la trace de la Fed, la Banque centrale européenne n'écarte désormais plus la possibilité de relever ses taux directeurs d'ici la fin de l'année, pour faire face à une inflation qui persiste.

Cette évolution vers un resserrement monétaire des banques centrales a fortement tendu le marché de la dette où la hausse des rendements sur les emprunts souverains s'intensifie: le 10 ans américain se rapprochait des 2% (1,96%), le taux allemand à 10 ans, qui fait référence, s'établissait à 0,26% contre 0,23% la veille.

Chamboulement chez Peloton

Le spécialiste américain des vélos d'appartement et tapis de course Peloton change de directeur exécutif, supprime des postes et revoit à la baisse ses objectifs financiers. Son action prenait 11,50% à 33,17 vers 15H00 GMT.

Pfizer double son bénéfice net

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer prévoit d'écouler cette année pour 32 milliards de dollars de son vaccin contre le Covid-19 développé avec BioNTech (36,8 milliards de dollars en 2021) ainsi que pour 22 milliards de dollars de l'antiviral destiné à traiter le Covid. L'action reculait de 5,04% dans les premiers échanges.

Bénéfices élevés pour les banques européennes

Le groupe bancaire BNP Paribas (+0,84% à 66,24 euros) a connu en 2021 une année sans précédent, avec 9,5 milliards d'euros de bénéfice net. Dans son sillage, Crédit Agricole prenait 1,83% et Société Générale 1,39% à 14H35 GMT. Deutsche Bank s'arrogeait 4,38% et Banco Santander 1,82%.

L'italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS) a publié un bénéfice net de 309,5 millions d'euros pour 2021, le plus haut en six ans. Mais le conseil d'administration a limogé son PDG en pleine négociation avec Bruxelles sur la recapitalisation de la banque, sauvée par l'Etat italien en 2017. L'action grimpait de 4,84%. Unicredit, également italienne, montait de 2,37%.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole reculaient mardi, suspendus aux négociations sur le nucléaire iranien qui pourraient renverser l'état actuel de l'offre mondiale d'or noir.

Vers 14H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril cédait 1,59% à 91,22 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars perdait 1,42% à 90,02 dollars, repassant en dessous de la barre symbolique des 90 dollars franchie il y a quelques jours.

Un euro s'échangeait pour 1,1421 dollar (-0,19%).

Le bitcoin a renoué brièvement mardi avec les 45'000 dollars pour la première fois en plus d'un mois. Il est redescendu à 43'740 dollars (-0,81%) à 14H30 GMT.

afp/rq