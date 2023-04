Les marchés boursiers en berne, les craintes de récession pèsent

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux évoluent globalement à la baisse vendredi, les craintes de récession reprenant le dessus après des indicateurs économiques moins bons que prévu aux Etats-Unis.

Les places boursières européennes ont pris en compte une nouvelle série de résultats d'entreprises. Paris reculait de 0,20%, Londres de 0,19%, Francfort de 0,47% et Milan de 0,50% vers 07H30 GMT. En Suisse, le SMI tournait autour de l'équilibre (-0,01%).

En Asie, Tokyo a cédé 0,33%. Hong Kong était en baisse de 1,93% et Shanghai de 1,95% dans les derniers échanges.

Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale AM, souligne le "caractère mitigé" des résultats d'entreprises publiés jusqu'à maintenant, ce qui "n'a pas vraiment donné d'élan au marché, alors que du point de vue économique, les statistiques conjoncturelles ont été moins porteuses que prévu".

Jeudi, Wall Street a terminé dans le rouge, lestée par quelques déceptions pour les résultats de sociétés, en particulier Tesla, et des indicateurs qui confirment un ralentissement de l'activité économique.

Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont plus augmenté que prévu, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie est tombée au plus bas depuis mai 2020, et les ventes de logement existants se sont contractées.

"La tendance haussière des demandes d'allocations chômage montre clairement un ralentissement du marché du travail et renforce l'idée d'une récession aux Etats-Unis en 2023", commente Tapas Strickland de la National Australian Bank.

Si ce constat a fait baisser les taux obligataires, traduisant les prévisions de dégradation de la conjoncture, les déclarations d'un membre de la banque centrale américaine ont contrebalancé cet effet.

"Je prévois qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire" afin d'atteindre un niveau suffisamment restrictif pour faire effectivement ralentir l'activité économique et s'assurer que la forte inflation rentre dans les clous, a affirmé le président de l'antenne régionale de la Réserve fédérale à Philadelphie, Patrick Harker.

Puis, "une fois que nous aurons atteint ce point, ce qui devrait arriver cette année, je m'attends à ce que nous maintenions les taux à ce niveau et laissions la politique monétaire faire son travail", a ajouté ce responsable.

Si la Fed continue d'augmenter ses taux, "les conditions financières générales devraient continuer à se resserrer, l'économie devrait décélérer et entrer en récession, et les actions devraient baisser fortement", estime Chris Senyek de Wolfe Research.

Les opérateurs de marché prendront connaissance vendredi des indices PMI d'activité dans le secteur manufacturier et dans les services en avril pour la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la zone euro et les Etats-Unis.

L'économie française a enregistré "sa plus forte expansion depuis presque un an", selon l'indice PMI pour avril publié vendredi par l'agence S&P Global, soutenue par les services.

Parmi les résultats du jour

Le géant mondial de l'optique EssilorLuxottica bondissait de 5,25% à Paris, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires en nette hausse au premier trimestre et supérieur aux prévisions des analystes.

Mercedes-Benz (+2,48% à Francfort) a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation en légère augmentation au cours du premier trimestre grâce à sa politique de prix qui lui a permis de limiter les effets de la forte inflation.

La maison de luxe italienne Salvatore Ferragamo a vu son chiffre d'affaires reculer de 4% au premier trimestre, en raison d'une forte baisse de ses ventes aux États-Unis. Son action chutait de 6,76% à Milan.

Fête d'arrivée pour Rakuten Bank

Pour son premier jour de cotation à Tokyo, l'action de la fintech Rakuten Bank a décollé de près de 38% pour terminer à 1.930 yens, largement au-dessus de son prix d'introduction de 1.400 yens.

Du côté des devises et du bitcoin

Les cours du pétrole poursuivent leur baisse. Vers 07H25 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 0,48%, à 80,71 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, abandonnait 0,61%, à 76,941 dollars.

Le dollar et le yen se renforçaient par rapport à la plupart des autres devises. Vers 07H25 GMT, l'euro perdait 0,20% face au dollar à 1,0948 dollar pour un euro. Le yen gagnait 0,42% face à l'euro et 0,20% face au dollar et s'échangeait 133,94 yens pour un dollar.

Le bitcoin lâchait 1,02% à 27.915 dollars.

afp/al