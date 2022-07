Les marchés boursiers en position d'attente avant la saison des résultats

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé sans tendance lundi, à l'issue d'une séance calme qui s'est déroulée sans les investisseurs américains, absents en raison d'un jour férié, et sans actualité majeure.

Paris a pris 0,40%, Londres a progressé de 0,89%, mais Francfort a cédé 0,31% et Milan a fini stable à -0,05%.

Plus tôt en Asie, Tokyo a pris 0,84%. En Chine, Shanghai a aussi progressé de 0,53% mais Hong Kong a reculé de 0,13%.

La journée s'est déroulée dans des volumes d'échanges réduits, Wall Street étant en effet fermée lundi, jour férié en raison de la fête nationale américaine. Vendredi, les trois principaux indices avaient pris environ 1%.

Les investisseurs n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent durant la séance, hormis un recul de 0,5% sur un mois des exportations allemandes.

Ce n'est cependant pas un indicateur de nature à faire bouger le marché, pour Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale d'Oddo Securities, qui note une séance "extrêmement calme".

Il anticipe très probablement "un marché flottant jusqu'aux résultats d'entreprises" et ajoute qu'il y a toujours "un biais légèrement négatif, à cause des craintes de récession et de la hausse des taux" affectant les marchés, ce qui explique la prudence des investisseurs.

Les six derniers mois ont constitué l'un des pires semestres de l'histoire des marchés, avec des reculs de 17% à Paris, et plus de 20% parfois à Wall Street.

Les opérateurs de marché ont dû s'adapter à un changement de politique monétaire des Banques centrales, qui tentent de ramener l'inflation sous contrôle, au détriment de la croissance économique.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt pour les emprunts des États restaient volatils. Après leur nette décrue en fin de semaine dernière, ils repartaient à la hausse en Europe, notamment en Italie (+15 points de base à 3,22%) et en France (+12 points de base à 1,92%) pour l'échéance à 10 ans qui fait référence, vers 16H15 GMT.

Uniper en chute libre

L'action Uniper a dégringolé de 27,58% après être déjà tombée la semaine dernière, du fait de la suspension de ses prévisions pour 2022. Des pourparlers pour aider financièrement le fournisseur d'énergie sont en cours avec le gouvernement fédéral. Le média allemand Der Spiegel évoque une possible entrée de l'État au capital d'Uniper.

"La crise du gaz qui se profile en Europe, mais surtout en Allemagne, plane sur la Bourse [de Francfort] comme une épée de Damoclès", commente Jochen Stzanzl, à CMC Markets.

Perturbations dans l'aérien

Le titre de SAS a chuté de 5,08% à Stockholm, après l'annonce d'un mouvement de grève du principal syndicat de pilotes de la compagnie aérienne en difficulté, ce qui va se traduire par l'annulation de 50% de ses vols, affectant 30.000 passagers par jour, selon la direction.

A Londres, Easyjet, a pour sa part cédé 4,40%, après l'annonce de la démission de son directeur des opérations Peter Bellew. Le manque de personnel au Royaume-Uni et un mouvement de grève en Espagne ont contraint la compagnie aérienne à annuler de nombreux vols ces derniers mois.

La consommation en baisse

La crainte de la récession faisait souffrir en Bourse les entreprises qui sont le plus dépendantes des cycles économiques, comme la consommation: Unibail-Rodamco-Westfield a perdu 3,21% et JD Sports 2,51%.

L'opticien Fielmann a lâché 12,06% à Francfort. Il a abaissé ses prévisions pour l'année après une chute de ses bénéfices au deuxième trimestre.

Les pétrolières en nette hausse

Les prix du pétrole progressaient, dopés par les baisses d'approvisionnement en hydrocarbures dans plusieurs pays producteurs et exportateurs.

Vers 16H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, montait de 1,68% à 113,51 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en août, gagnait 1,87% à 110,47 dollars.

Les valeur pétrolières en ont profité: TotalEnergies a gagné 4,55%, BP 4,41% et Equinor 5,74%.

Du côté des devises

L'euro prenait 0,15% à 1,0430 dollar vers 16H10 GMT.

Le bitcoin prenait 1,85% à 19'780 dollars.

afp/jh