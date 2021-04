Les marchés boursiers européens bouclent la semaine en hausse

Paris (awp/afp) - Les bourses européennes ont clôturé en hausse vendredi, optimistes vis-à-vis des dernières publications d'indicateurs macroéconomiques qui viennent confirmer une forte reprise, tandis que Wall Street progressait modérément.

L'enthousiasme a été unanime en Europe où les Bourses de Paris (+0,85%), Londres (+0,52%), Francfort (+1,34%) et Milan (+0,88%) ont toutes fini en hausse. A Zurich, le SMI a gagné 0,57%.

L'indice vedette Dax à Francfort a battu un nouveau record, à 15.459,75 points, tandis que le CAC 40 à Paris et le FTSE 100 à Londres ont atteint de nouveaux plus hauts.

Vers 17H20 GMT, Wall Street évoluait majoritairement dans le vert. Après des records la veille, le Dow Jones montait de 0,30% et le S&P 500 de 0,18%. Le Nasdaq reculait en revanche de 0,09%.

"Un fort rebond du PIB chinois au premier trimestre, ainsi qu'un chiffre élevé des ventes au détail, ont permis de renforcer la montée d'optimisme qui a gagné les marchés mondiaux cette semaine, dans le sillage des excellents chiffres des ventes au détail américaines d'hier", écrit Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Autres indicateurs américains publiés vendredi, les mises en chantier de logements neufs pour mars ont bondi plus que prévu (+19,4%), et le moral des consommateurs est au plus haut depuis un an en avril.

Les résultats trimestriels des grandes banques américaines, qui ont toutes dépassé les attentes jusqu'à présent, participaient également de l'enthousiasme ambiant.

En vedette vendredi, Morgan Stanley (-0,30% à 80,50 dollars) qui a plus que doublé son bénéfice net au premier trimestre, même si l'implosion du fonds Archegos Capital Management fin mars lui a coûté 911 millions.

Après avoir nettement reculé la veille, sans raison apparente selon les analystes, le taux d'emprunt américain à dix ans se stabilisait autour de 1,58%.

Mais cette baisse des taux sur le marché obligataire ne pourrait être que passagère: "Les pressions inflationnistes arrivent et l'activité économique décolle outre-Atlantique. La hausse des taux n'est probablement pas terminée", prévient Tangi Le Liboux, stratégiste du courtier Aurel BGC.

Le chef du gouvernement italien a indiqué vendredi tabler sur "une très forte reprise" de l'économie du pays "dans les prochains mois" pour permettre à terme à l'Italie de "sortir de l'endettement élevé". L'Italie devrait, par ailleurs, amorcer la réouverture des restaurants et des établissements scolaires à partir du lundi 26 avril.

L'Oréal déçoit ___

Le géant français des cosmétiques L'Oréal a reculé de 1,82% à 336,55 euros. Son chiffre d'affaires de 7,61 milliards d'euros (+5,4%) sur les trois premiers mois de 2021 est en dessous des attentes.

L'automobile accélère ___

Le marché automobile européen a rebondi au mois de mars après un début d'année très bas, repassant la barre du million de véhicules, selon les chiffres des constructeurs.

Volkswagen est monté de 2,85% à 245,05 euros après avoir indiqué que ses ventes mondiales en mars avaient grimpé de 53% sur un an.

Daimler a profité aussi (+2,69% à 77,39 euros) d'un bénéfice d'exploitation préliminaire (EBIT) en hausse de plus de 800% au premier trimestre 2021 comparé à début 2020, quand l'activité avait été plombée par le début de la pandémie de coronavirus.

Renault (+2,29% à 36,13 euros) et Stellantis (+1,45% à 15,24 euros) ont soutenu l'indice parisien.

Ocado gagne des points ___

Le distributeur alimentaire en ligne Ocado a progressé (+1,87% à 2.181,00 pence), à Londres, après avoir annoncé un partenariat commercial avec la start-up Oxbotica, spécialisée dans les logiciels pour les voitures autonomes. Ocado va investir 10 millions de livres dans la jeune société.

Du côté de l'euro, du pétrole et du bitcoin ___

Vers 17H20 GMT, à Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin se stabilisait (-0,01% à 66,94 dollars) par rapport à la clôture de la veille.

Le baril américain de WTI pour mai lâchait 0,25% à 63,30 dollars à New York.

Dans le même temps, l'euro gagnait 0,12% face au billet vert, à 1,1982 dollar.

Le bitcoin reculait de 2,42% à 61.880 dollars.

afp/rp