Les marchés boursiers restent sereins avant les minutes de la Fed

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers mondiaux restaient bien orientés mercredi, attendant la publication du compte-rendu des discussions de la dernière réunion de la Banque centrale américaine.

L'Europe boursière oscillait autour de l'équilibre: avec Paris à -0,01%, Londres à +0,03% et Francfort à -0,08% vers 07H20 GMT.

En Asie, la Bourse de Tokyo (+1,23%) est repassée au-delà du seuil symbolique des 29'000 points pour la première fois depuis début janvier. Hong Kong (+0,58%) et Shanghai (+0,45%) étaient aussi en hausse dans les derniers échanges.

Mardi, la Bourse de New York a retrouvé confiance portée par des résultats meilleurs qu'attendus dans la grande distribution, qui ont fait grimper le Dow Jones (+0,71%) au détriment de la technologie (Nasdaq -0,19%). Les chiffres de la vente au détail sont attendus avant l'ouverture américaine.

La thématique de l'inflation continue d'animer les marchés. Au niveau des chiffres, la hausse des prix au Royaume-Uni en juillet a atteint 10,1% sur un an, dépassant encore les estimations des économistes.

Les investisseurs restent toutefois concentrés sur la réponse de la Banque centrale américaine (Fed).

A l'issue de la dernière réunion de la Fed fin juillet, son président Jerome Powell avait "évoqué l'idée qu'elle pourrait être tentée de pivoter" et de se concentrer sur le retour de la croissance plutôt que sur la lutte contre la hausse des prix, rappelle Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Les marchés des actions n'ont cessé d'augmenter depuis", poursuit-il.

Mais la publication du compte-rendu des discussions de cette réunion, les "minutes", prévue à 18H00 GMT, pourrait venir bousculer cette certitude, d'autres responsables de la Fed se montrant bien moins accommodants que M. Powell.

Gaz: l'argent fuit des tuyaux d'Uniper

Le géant allemand de l'énergie Uniper, qui fait l'objet d'un plan de sauvetage par l'Etat pour garantir sa solvabilité, a affiché au premier semestre une perte nette de 12,3 milliards d'euros en raison de la baisse des livraisons de gaz russe, conséquence de la guerre en Ukraine. L'action reculait de 4,52%, creusant la perte à -82% depuis le 1er janvier. Sa maison mère Fortum reculait de 3,27%.

Swiss Life solide

L'assureur zurichois Swiss Life (+1,60%) a fait état mercredi d'une hausse de 4% de son bénéfice net sur un an au premier semestre, à 642 millions de francs suisses suisses (664 millions d'euros), porté par des revenus issus des frais et des commissions bien orientés.

Cineworld chute

La chaîne de cinéma Cineworld chutait de près de 40% dans les premiers échanges à Londres, après avoir évoqué la possibilité d'une augmentation de capital qui générerait "une dilution très importante" des actions, notamment en raison d'une plus faible fréquentation qu'attendue dans les salles de cinéma jusqu'en novembre.

Du côté du pétrole, du gaz et des devises

Le prix du gaz naturel européen sur le marché de référence, le TTF néerlandais, avançait un peu (+1,59% à 229,50 euros le mégawattheure) vers 07H00 GMT après avoir atteint 252 euros mardi en séance, une première depuis début mars.

Au plus bas depuis début février pour le Brent européen et depuis fin janvier pour le WTI américain à la clôture mardi, les cours du pétrole se reprenaient un peu: le WTI à échéance septembre valait 87,23 dollars (+0,82%) et le Brent pour livraison octobre 93,13 euros (+0,86%) vers 07H00 GMT.

L'euro s'effritait de 0,05% face au billet vert, à 1,0166 dollar.

Le bitcoin repassait nettement au-dessus des 24'000 dollars (+1,57% à 24'360 dollars).

afp/ck