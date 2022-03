Les marchés boursiers se réjouissent des efforts de lutte contre l'inflation

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers continuaient de monter mercredi, tablant sur un retour sous contrôle de l'inflation prochainement après la détermination affichée par la Réserve fédérale américaine d'agir contre la hausse des prix.

L'Europe a ouvert dans le vert: vers 08H30 GMT, Londres prenait 0,39%, Francfort 0,19%, Paris 0,10% et Milan était stable.

Wall Street a aussi enregistré de nets gains mardi, le Nasdaq et le S&P 500 revenant à leurs niveaux d'avant l'invasion russe de l'Ukraine. Les analystes estiment que le marché avait peut-être touché un point bas précédemment, ce qui expliquerait la hausse malgré l'absence de réelle bonne nouvelle.

En Asie, la Bourse de Tokyo a même clôturé mercredi sur un bond de 3% et connu sa septième séance consécutive dans le vert, aidée par la faiblesse du yen par rapport au dollar.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt grimpent depuis le début de la semaine, après un discours du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, qui s'est montré déterminé à lutter contre l'inflation.

Actions et obligations montrent des signes "que les investisseurs applaudissent, le plan de la Réserve fédérale visant à lutter plus énergiquement contre l'inflation galopante", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Elle ajoute que la forte hausse des prix "est certainement plus toxique à long terme pour le tissu économique que des taux plus élevés".

Et tant pis si le resserrement de la politique monétaire des banques centrales freine temporairement la reprise économique: ramener sous contrôle une inflation au plus haut depuis 40 ans aux Etats-Unis et qui pourrait empirer avec la flambée des prix des matières premières, conséquence du conflit russo-ukrainien, semble primordial pour les marchés.

"Les investisseurs ne semblent pour l'instant pas inquiets par les signaux envoyés par la courbe des taux aux États-Unis", note d'ailleurs John Plassard, spécialiste de l'investisseur chez Mirabaud.

Le taux de la dette américaine à court terme (3 et 5 ans) est passé au-dessus du taux pour les échéances de long terme (10 ans), un phénomène qui montre que le marché prévoit aussi un ralentissement de la croissance.

Au Royaume-Uni, l'inflation a encore accéléré en février, à 6,2% sur un an après 5,5% en janvier, et reste à un niveau record en près de 30 ans.

Les investisseurs prendront connaissance ce mercredi de divers indices de production en Europe et aux Etats-Unis et suivront les prises de parole de Jerome Powell et d'un autre membre de la banque centrale américaine.

Le pétrole tiré par de possibles sanctions

Les prix du pétrole progressaient de façon modérée, avec la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie qui pourraient être annoncées par les pays occidentaux.

Vers 08H25 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai gagnait 1,22% à 116,92 dollars. Celui de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, grappillait 0,89% à 110,24 dollars.

Jeudi, un mois jour pour jour après le début de l'invasion de l'Ukraine, les Occidentaux se réuniront à Bruxelles pour des sommets de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne et devraient annoncer "de nouvelles sanctions contre la Russie", selon Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden.

Ils pourraient également renforcer celles qui existent déjà.

Alibaba entraîne la tech

Le géant chinois de l'e-commerce Alibaba a annoncé augmenter son plan de rachat d'actions à 25 milliards de dollars contre 15 milliards de dollars. Après un bond de 11% à Wall Street mardi, l'action du groupe a pris 6,53% à Hong Kong et a entraîné d'autres valeurs de la tech chinoise comme Xiaomi (+4,37%) ou Tencent (+0,57%). Le premier actionnaire d'Alibaba Softbank, a bondi de 7,21% à Tokyo.

Du côté de l'euro et du bitcoin

L'euro cédait 0,1% face au billet vert à 1,1018 dollar.

Le yen baissait encore de 0,21% face au dollar, à 121,05 yens pour un dollar, tombant à un plus bas depuis six ans.

Le bitcoin perdait 1,15% à 42.115 dollars.

afp/jh