Les marchés boursiers soutenus par des données américaines radieuses

Paris (awp/afp) - Les marchés actions étaient portés jeudi par des indicateurs et résultats américains meilleurs que prévu qui illustrent la dynamique de reprise en cours aux Etats-Unis.

Vers 14H20 GMT (16H20 à Paris), les principales places boursières européennes poursuivaient leur ascension, que ce soit à Paris (+0,37%), Londres (+0,70%) ou Francfort (+0,20%). Milan (-0,33%) ne participait toutefois pas à la fête. A Zurich, le SMI gagnait 0,54%.

La Bourse de New York a entamé la séance de jeudi dans l'allégresse: le Dow Jones et le S&P 500 s'appréciaient de 0,68% et le Nasdaq de 0,99% à 14H20 GMT.

Sur le marché de la dette souveraine, les rendements à dix ans reculaient assez significativement.

Les signaux sont au vert aux Etats-Unis, où la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) s'est poursuivie en avril à un niveau très supérieur aux attentes des analystes.

Les ventes au détail ont elles aussi rebondi bien plus que prévu en mars, stimulées par la distribution des chèques du gouvernement aux ménages et l'assouplissement des restrictions contre le Covid-19.

Les nouvelles sur le front de l'emploi américain dopent aussi le moral des investisseurs: les demandes d'allocations chômage sont désormais au plus bas depuis le début de la crise en mars 2020.

La production industrielle est repartie en petite hausse en mars, mais le niveau général reste inférieur à celui d'avant la crise.

"En plus d'appliquer une politique vaccinale éclair, les Etats-Unis vont profiter des dépenses d'investissements colossales préconisées par Joe Biden, avec pour conséquence directe de doper l'ensemble des marchés actions", souligne Alain Guélennoc, directeur général de Federal Finance Gestion.

Dans le même temps, la saison des résultats trimestriels bat son plein et semble à ce stade donner un nouveau souffle au marché.

Les banques américaines JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America et Citigroup ont vu leurs profits bondir au premier trimestre.

Les investisseurs semblaient faire peu de cas de l'annonce du gouvernement américain d'une série de sanctions financières contre la Russie et de l'expulsion de dix diplomates russes, en réponse à des cyberattaques et des ingérences dans l'élection présidentielle de 2020 attribuées à Moscou.

En décalage avec les Etats-Unis, l'économie européenne peine à se redresser: l'Allemagne devrait connaître une hausse de 3,7% de son PIB en 2021, une reprise moins forte que prévu. La hausse des prix y a poursuivi son accélération en mars, s'établissant à 1,7% sur un an.

Signe flagrant du fossé entre les pays riches et les pays pauvres qui subissent un retard considérable dans les campagnes de vaccinations, l'Afrique subsaharienne devrait enregistrer en 2021 la croissance économique régionale la plus lente au monde, avec un taux de 3,4%, a averti le Fonds monétaire international (FMI).

GSK dans le viseur du fonds Elliott ___

Le titre du groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline grimpait de 5,62% à 1.361 pence à la Bourse de Londres, après des informations de presse révélant une prise de participation au capital du fonds activiste Elliott.

Google s'implique dans la vaccination ___

L'action Alphabet (maison-mère de Google) montait de 0,86% à 2.262,3 dollars. Google a annoncé jeudi une série de dons financiers et de mesures pour aider les campagnes de vaccination aux Etats-Unis et dans le monde, y compris un "agent virtuel" pour orienter les personnes qui n'ont pas ou peu accès à internet.

L'immobilier allemand se réjouit ___

Deutsche Wohnen (+2,41% à 44,56 euros) profitait de l'annulation par la Cour constitutionnelle allemande d'une loi controversée sur le plafonnement des loyers à Berlin.

Deliveroo pédale à reculons ___

Deliveroo accentuait ses pertes (-3,92% à 259,60 pence) alors que la plateforme de livraison alimentaire, qui a bénéficié d'un très bon premier trimestre, s'attend désormais à un ralentissement de sa croissance du fait de la levée progressive des restrictions sanitaires.

Publicis validé ___

L'action Publicis grimpait de 3,08% à 54,24 euros après avoir annoncé que ses recettes ont augmenté plus vite que prévu début 2021.

Le pétrole recule et le bitcoin poursuit sa hausse ___

Les prix du pétrole baissaient, au lendemain d'une flambée. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin reculait de 030% à 66,38 dollars par rapport à la clôture de la veille.

Le baril américain de WTI pour mai reculait de 0,52% à 62,81 dollars à New York.

Dans le même temps, l'euro se stabilisait (-0,04%) face au dollar, à 1,1976 dollar.

Le bitcoin repartait à la hausse (+0,74% à 62.844 dollars), après avoir atteint un plus haut historique à 64.870 dollars la veille.

