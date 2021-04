Les marchés européens finissent en ordre dispersé, Wall Street remonte

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé vendredi, tandis que Wall Street évoluait en forte hausse, corrigeant le tir après les replis de la veille.

Paris (-0,15%) et Francfort (-0,27%) ont reculé, tandis que Londres (0,00%) et Milan (-0,05%) étaient stables. A Zurich, le SMI a cédé 0,22%.

Après les pertes de la veille provoquées par les craintes d'un changement dans la taxation aux États-Unis, Wall Street avançait vers 17H15 GMT: +0,66% pour le Dow Jones, +1,14% sur le S&P 500 et +1,49% pour le Nasdaq.

La dernière séance de la semaine a été "terne" sur les marchés européens, après plusieurs journées assombries par "la recrudescence des taux d'infection de Covid-19 en Asie", souligne l'analyste en chef de CMC Markets UK Michael Hewson.

Sur les marchés américains, les investisseurs ont eu un regain d'optimisme après la publication des ventes de maisons neuves individuelles aux États-Unis, qui ont fortement rebondi en mars.

Les investisseurs tentaient également de compenser les replis de la veille, que certains analystes qualifient de sur-réaction.

La veille et dans la matinée, les marchés ont été agités par une information du New York Times et de l'agence Bloomberg, selon laquelle l'administration Biden envisagerait de doubler la taxe américaine sur les gains issus des transactions boursières -actuellement fixée à 20%- pour les personnes fortunées ayant un revenu annuel supérieur à un million de dollars.

Cette proposition était mal digérée par les détenteurs de cryptoactifs, dont le bitcoin, qui chutait sous les 50.000 dollars, alors qu'il avait atteint mi-avril un sommet historique à près de 65.000 dollars. Vers 17H15 GMT, le bitcoin reculait de 3,26% à 49.911 dollars, après être descendu sous la barre des 48.000 dollars.

Pour Neil Wilson, analyste à Markets.com, "il semble qu'il y ait eu beaucoup de spéculation -encore plus que d'habitude- avant l'introduction en Bourse de Coinbase et toute cette effervescence s'est évaporée".

"Il y a également eu un ensemble de rapports réglementaires et de rumeurs qui indiquent une répression et une réglementation plus stricte", ajoute-t-il pour expliquer ce brusque retournement de situation du bitcoin.

Annonce géopolitique du jour, un sommet UE-USA réunissant les présidents du Conseil et de la Commission européenne et Joe Biden aura lieu à la mi-juin à Bruxelles à l'occasion de la visite en Europe du président américain.

Du plomb dans l'aile de l'aérien ___

A Londres, IAG (-1,88% à 197,00 pence), maison mère de British Airways, a été plombée par la situation sanitaire qui s'aggrave dans plusieurs pays, notamment l'Inde, avec la mise en place de nouvelles restrictions aux voyages aériens.

Air France-KLM a chuté de 3,39% à 4,65 euros à Paris, EasyJet de 2,48% à 986,00 pence à Londres et Lufthansa de 1,63% à 10,37 euros à Francfort.

LVMH fait flamber Tod's ___

LVMH, qui détient déjà 3,2% du capital de Tod's, va acquérir une part supplémentaire et porter sa participation au capital du groupe italien de luxe à 10%. L'action Tod's a bondi de 11,39% à 39,32 euros, alors que le titre LVMH a perdu 0,62% à 628,10 euros.

FirstGroup vend les bus scolaires jaunes ___

Le groupe britannique de transports a grimpé de 4,47% à 88,90 pence. Il va vendre pour 4,6 milliards de dollars au fonds d'investissement EQT ses activités de bus aux États-Unis, dont la gestion de dizaines de milliers de célèbres bus scolaires jaunes, et ainsi réduire sa dette et récompenser ses actionnaires.

Intel décroche ___

Le géant des semi-conducteurs Intel, qui a enregistré pourtant un résultat meilleur que prévu malgré un chiffre d'affaires en repli, abandonnait 5,03% à 59,42 dollars.

Vivendi à la fête ___

Le titre du groupe de médias et d'édition français a pris 2,76% à 29,42 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 5% à taux de change et périmètre constants, porté par la solide performance d'Universal Music Group (UMG) et de sa filiale d'édition.

Du côté de l'euro et du pétrole ___

Vers 17H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin repartait à la hausse (+0,72%) à 65,87 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois avançait de 0,52%, à 61,75 dollars.

L'euro progressait de 0,51% face au billet vert, à 1,2079 dollar.

afp/rp