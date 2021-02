Les marchés européens modèrent leur élan après l'ouverture de Wall Street

Paris (awp/afp) - Les marchés européens modéraient un peu leur élan mercredi après l'ouverture en demi-teinte de Wall Street, tandis que la Bourse italienne bondissait après la nomination de Mario Draghi pour former un gouvernement.

La Bourse de Milan gagnait 2,07% vers 14H50 GMT, saluant l'arrivée de l'ancien patron de la Banque centrale européenne pour trouver une issue à la crise politique que traverse le pays.

Ailleurs en Europe, Paris gagnait 0,06% et Francfort 0,32%, tandis que Londres lâchait 0,16%.

Quelques minutes après l'ouverture de Wall Street, l'indice Dow Jones perdait 0,14% mais le Nasdaq gagnait 0,41% et le S&P 500 0,19%, hésitant entre les résultats solides des géants de la technologie Amazon et Alphabet et les soubresauts de la fièvre spéculative entourant quelques titres comme GameStop.

Depuis le début de la semaine, les marchés avaient repris de l'élan après un vent de panique lors de la dernière semaine de janvier.

Le tassement de la dynamique économique en Chine a aussi freiné les ardeurs des intervenants de marché, avec l'annonce mercredi d'un ralentissement de la croissance de l'activité dans les services en janvier.

Mais "l'appétit pour le risque reste vif, du fait des espoirs de relance budgétaire aux Etats-Unis, de moindres craintes sur l'impact des investisseurs particuliers, et de l'optimisme sur une meilleure distribution des vaccins dans le monde", résume Stephen Innes, analyste chez Axi.

L'espoir d'une accélération des campagnes de vaccination est entretenu par l'annonce d'une coopération entre les laboratoires britannique GSK et allemand CureVac pour développer un vaccin contre les nouveaux variants du coronavirus. Ils espèrent être prêts pour 2022.

Autre bonne nouvelle: un sous-traitant français commencera à produire "courant mars" le vaccin de Moderna contre le Covid-19, et un autre lancera "courant avril" la production de celui de Pfizer/BioNTech, selon la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

Et l'UE envisage désormais d'adopter les vaccins chinois et russe s'ils obtiennent l'autorisation de l'Agence européenne du médicament. La Russie a contacté le laboratoire allemand IDT pour produire en Europe le vaccin Spoutnik V, a indiqué à l'AFP une porte-parole du ministère allemand de la Santé

Côté macroéconomique, les entreprises privées aux Etats-Unis ont recommencé à créer des emplois en janvier après en avoir détruit en décembre, d'après l'enquête mensuelle ADP.

Siemens perd Joe Kaeser mais gagne en Bourse ___

Le titre gagnait 1,17% à 135,50 euros. Le conglomérat allemand, qui voit partir mercredi son PDG Joe Kaeser, a augmenté son bénéfice net de 38% à 1,5 milliard d'euros au premier trimestre de son exercice décalé 2020/2021, et relevé ses prévisions de croissance pour l'année.

Les autos allemandes de marbre ___

Le marché automobile allemand a nettement rechuté en janvier avec la fin du taux réduit de TVA et la fermeture de concessionnaires en raison de la pandémie de Covid-19. Cela n'empêchait pas Volkswagen de prendre 1,59% à 164,80 euros, Daimler 1,77% à 60,33 euros et BMW 0,90% à 72,05 euros.

Du nouveau chez les labos ___

Après avoir avancé en matinée, GSK reculait de 3,22 % à 1.324,00 pence malgré son partenariat avec CureVac.

Son concurrent AstraZeneca oscillait autour de l'équilibre (-0,27% à 7.360 pence). Son vaccin anti Covid-19 réduit de deux tiers la transmission du virus dès la première dose, indique une étude en cours.

Du côté des devises et du pétrole ___

Vers 15H50 (14H50 GMT) le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril gagnait 1,81% à 58,50 dollars. Le baril américain de WTI pour livraison en mars montait de 1,58% à 55,68 dollars.

Le billet vert avançait de 0,12% face à la monnaie unique européenne, à 1,2028 dollar pour un euro.

afp/rp