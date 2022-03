Les marchés mitigés face aux risques géopolitiques et économiques

Paris (awp/afp) - Les marchés étaient divisés vendredi au seizième jour d'un conflit russo-ukrainien qui ne faiblit pas, faisant craindre de lourdes conséquences économiques et une inflation très forte qui pousse les banques centrales à agir.

Les places européennes n'arrivaient pas à accrocher de tendance claire, vers 09H05 GMT Paris gagnait 0,35%, Francfort 0,96%, Milan 0,35% et Londres 0,96%, après la publication d'un rebond de 0,8% du PIB britannique en janvier. Plus tôt, les Bourses ont brièvement reculé.

Un répit sur le marché du pétrole aident les indices boursiers à se maintenir, malgré un contexte géopolitique toujours incertain et de fortes inquiétudes quant aux conséquences économiques de l'invasion de l'Ukraine menée par la Russie.

Jeudi les tensions sur le marché du pétrole brut se sont apaisées et les cours ont reculé, "car les craintes que la flambée des prix de l'énergie et des matières premières ne freine la croissance économique et la demande mondiale ont pris le dessus sur les craintes d'un resserrement de l'offre", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Mais l'inflation, qui a atteint un nouveau plus haut en 40 ans aux États-Unis, pourrait encore accélérer face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, qui fait déjà grimper les prix de nombreuses matières premières.

La Russie a interdit jeudi l'exportation de certaines marchandises et équipements étrangers, pour faire face aux sévères sanctions adoptées par les Occidentaux. Le pays devrait de plus suspendre ses exportations d'engrais.

"Cette décision intervient alors que les prix mondiaux des denrées alimentaires atteignent des niveaux record et que les fabricants d'engrais européens ont du mal à produire des nutriments avant la saison de croissance du printemps, ce qui accroît les risques d'inflation alimentaire mondiale", souligne John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Sur le marché européen Euronext, le prix du blé meunier reculait légèrement de 1% à 368,50 euros la tonne, mais restait à un niveau proche de son record absolu, aux alentours de 390 euros la tonne.

L'échec des discussions entre Moscou et Kiev jeudi et les anticipations d'une approche plus agressive de la Réserve fédérale pour freiner l'emballement des prix, qui ont augmenté de 7,9% aux États-Unis, pèsent cependant sur la tendance.

En Allemagne, l'inflation a atteint 5,1% sur un an en février, proche du record, et en Espagne elle a atteint 7,6%.

Les marchés asiatiques ont de leur côté repris leur baisse, dans le sillage des performances de Wall Street et des marchés européens de jeudi. Tokyo a perdu 2,05%, Hong Kong 1,61%, mais Shanghai a grappillé 0,41%.

Les investisseurs vont continuer d'analyser le discours de jeudi de la BCE et de sa présidente Christine Lagarde, cherchant à anticiper ses prochaines mesures. L'institution financière a décidé d'accélérer l'arrêt progressif de ses rachats de dette mais ne prévoit plus qu'une hausse de ses taux directeurs suivra automatiquement la fin de cette mesure de soutien monétaire.

"Christine Lagarde a prévenu que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aura un impact important sur l'activité économique et l'inflation" et que son ampleur "dépendra bien évidemment de l'évolution du conflit, de l'impact des sanctions actuelles et d'éventuelles mesures supplémentaires", rappelle John Plassard.

Le tech chute en Chine

Cinq sociétés chinoises ont été obligées de se conformer à des obligations comptables par l'autorité américaine de régulation des marchés (SEC), faute de quoi elles pourraient se voir radier de la cote à Wall Street.

Dans le sillage de cette mesures les actions de JD.com (-11,04%), Alibaba (-5,52%), Meituan (-6,10%), qui ne sont pas dans la liste de la SEC, ont chuté à la Bourse de Hong Kong.

De côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Vers 09H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence de l'or noir en Europe, pour livraison en mai reprenait 3,06% à 112,68 dollars. Et le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril montait de 2,12% à 108,29 dollars. Tous deux sont loin des pics de lundi, à respectivement 139 dollars et 130 dollars le baril.

L'euro reculait de 0,07% à 1,0978 dollar.

Le bitcoin cédait 0,67% à 39.060 dollars.

afp/lk