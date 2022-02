Les marchés mondiaux au rebond pour commencer février

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales reprenaient confiance mardi, après des commentaires rassurants de banquiers centraux américains qui permettent aux indices de rattraper les pertes de la semaine passée.

Les places européennes progressaient vers 09H30 GMT: Paris prenait 0,69%, Francfort 0,59%, Londres 0,60% et Milan 0,89%.

En Asie, Tokyo a gagné 0,92%, les bourses chinoises étaient de leur côté fermées pour les congés du nouvel an lunaire.

Après un mois de janvier bien compliqué pour les marchés, perturbés par le durcissement monétaire à venir de la Réserve fédérale (Fed), les spéculations vont encore bon train sur le nombre potentiel de hausses de taux directeurs de la Fed en 2022.

Le marché s'attend désormais à minimum trois hausses au cours de l'année et certains analystes tablent jusqu'à sept relèvements.

Le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il n'était pas favorable à une hausse d'un demi-point de pourcentage le mois prochain, après avoir déclaré au Financial Times ce week-end que ses collègues ne l'avaient pas exclue.

"Certains responsables de la Réserve fédérale tentent enfin de calmer les nerfs des investisseurs en affirmant qu'ils veulent toujours éviter de perturber inutilement l'économie américaine", une "bonne nouvelle", pour Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

L'intervention de Raphael Bostic a en effet "permis aux taux (obligataires) de redescendre de leurs sommets de la journée, contribuant ainsi à pousser les actions américaines", constate Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

La Bourse de New York a conclu dans le vert la dernière séance de janvier, soutenue par ses Tech qui ont fait bondir le Nasdaq de plus de 3%.

Plus tôt, la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, avait déclaré qu'il n'était "dans l'intérêt de personne d'essayer de bouleverser l'économie par des ajustements inattendus", et la responsable de la branche de San Francisco, Mary Daly, avait ajouté que les mesures "doivent être graduelles et non perturbatrices".

Les investisseurs se tournent désormais vers les réunions des banques centrales européenne (BCE) et britannique (BoE), prévues jeudi.

La BCE devrait maintenir sa politique monétaire inchangée et s'abstenir pour l'instant d'ouvrir la voie à un relèvement des taux directeurs.

Mais la BoE pourrait agir plus rapidement et décider de remonter à nouveau son taux directeur pour contrer une inflation qui dépasse ses prévisions.

Le pétrole dans l'attente de l'Opep+

Les prix du pétrole faisaient une pause mardi, en attendant la réunion mercredi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires (Opep+).

Beaucoup d'analystes s'attendent à ce que le groupe s'en tienne au calendrier qui prévoit une série de hausses mensuelles de la production de 400.000 barils par jour.

Vers 09H20 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le premier jour comme contrat de référence, reculait de 0,37% à 89,94 dollars.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI), à échéance en mars, perdait 0,20% à 87,97 dollars.

Les minières en hausse

Les actions du secteur minier restent soutenues par le contexte global de forte demande de matières premières. A Londres, Anglo American montait de 2,76% et Glencore de 2,28%.

Le géant minier australien Rio Tinto prenait 2,10% à 5294,00 pence, malgré la publication d'un rapport interne qui révèle que les agressions sexuelles, le harcèlement et la discrimination raciale sont monnaie courante "dans toute l'entreprise".

A Paris, ArcelorMittal gagnait 2,82%.

UBS convainc

Le numéro un du secteur bancaire helvétique a publié mardi un bénéfice net en hausse de 13,7% pour 2021, freiné par ses provisions pour le litige avec la France. UBS prenait 6,17%.

Du côté des changes et du bitcoin

L'euro montait de 0,26% face au billet vert, à 1,1264 dollars.

La livre britannique était quasi stable (-0,05% à 83,49 pence) face à l'euro après un plus haut depuis février 2020, à 83,60 pence, atteint plus tôt. La livre est galvanisée par la perspective d'une nouvelle hausse des taux de la Banque d'Angleterre jeudi.

Le bitcoin grappillait 0,28% à 38'580 dollars.

afp/buc