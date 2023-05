Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux fluctuent de façon mitigée jeudi, au lendemain d'une hausse des taux attendue de la Réserve fédérale, mais le marché n'a pas apprécié les propos du président de l'institution américaine qui n'envisage pas de baisser les taux cette année.

En Europe, la prudence est aussi de mise avant la décision de la Banque centrale européenne ce jeudi. Paris perdait 0,84%, Londres 0,59%, Francfort 0,80% et Milan 0,76% vers 07H25 GMT.

En Chine, où l'activité des usines s'est contractée en avril pour la première fois en trois mois, la Bourse de Hong Kong progressait de 1,11% dans les derniers échanges et Shanghai de 0,82%.

La Réserve fédérale (Fed) a relevé, comme attendu, son taux directeur d'un quart de point pour le porter à une fourchette comprise entre 5% et 5,25%, une première depuis plus de 15 ans et n'anticipe pas de hausses supplémentaires.

L'annonce a d'abord ravi le marché et a temporairement poussé les indices américains dans le vert.

Wall Street a cependant clôturé en repli mercredi, les investisseurs n'ayant pas apprécié les déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed.

"L'idée d'une pause a pu plaire aux investisseurs, car les faillites de banques contribuent à resserrer les conditions de prêt et posent les bases d'une pause des hausses de taux", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"Mais ce qui a moins plu aux investisseurs, c'est que Powell a repoussé l'idée d'une baisse potentielle des taux plus tard dans l'année", ajoute-t-elle.

Jerome Powell a aussi déclaré que "aucune décision sur une pause n'a été prise aujourd'hui". Les responsables de l'institution monétaire jaugeront l'évolution de l'économie avant de décider de la nécessité ou non de rehausser encore leurs taux.

De l'autre côté de l'Atlantique, c'est au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de se pencher sur sa politique monétaire jeudi, tandis que l'inflation a regagné 0,1 point de pourcentage, à 7,0% en avril dans la zone euro, après des mois de ralentissement.

Après une série de six hausses de taux depuis juillet 2022, la BCE estime qu'elle a encore du chemin à faire pour lutter contre l'inflation, avant de terminer son cycle de resserrement monétaire.

Une majorité d'économistes tablent sur un relèvement de 0,25 point de pourcentage de ses taux, après 0,5 point en mars, "même s'il y a une chance", selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets, de la voir procéder à une hausse de 0,50 point.

La présidente de la BCE Christine Lagarde, "va probablement rester ferme sur la détermination de la BCE à combattre l'inflation et insister sur le fait que les données économiques vont déterminer l'ampleur des prochaines actions" de l'institution.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des États progressaient très légèrement, autant en Europe qu'aux États-Unis.

Shell, Equinor et Enel au tableau

Le géant pétrolier britannique Shell a annoncé un bénéfice en forte hausse de 22% au premier trimestre malgré le repli des cours des hydrocarbures et indique que le groupe va démarrer un programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars pour les trois prochains mois. Son action montait de 2,82% à Londres.

Le géant norvégien de l'énergie Equinor gagnait lui aussi 2,69% après avoir publié une hausse de 5% de son bénéfice net au premier trimestre.

En revanche, le géant italien de l'énergie Enel a vu son bénéfice net chuter de 27,7% à 1,03 milliard d'euros au premier trimestre, sous l'effet d'un recul des recettes dû à la baisse des prix de l'électricité et du gaz. Son titre reculait de 0,84% à Milan.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole rebondissent vers 07H15 GMT, après leur chute des deux derniers jours.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI), variété américaine de référence, pour livraison en juin, reprenait 0,92% à 69,21 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, à échéance en juillet, progressait de 0,87%, à 72,98 dollars.

Le dollar cédait encore un peu de terrain par rapport aux principales autres devises : il perdait 0,06% face à l'euro, à 1,1068 dollar pour un euro.

Le bitcoin rebondissait de 2,30% à 29'185 dollars.

afp/jh