Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales progressent modestement lundi avec les espoirs d'un accord sur le relèvement de la dette américaine.

En Europe, Paris avançait de 0,43%, Londres de 0,25%, Francfort de 0,16% et Milan de 0,26% vers 07H50 GMT. En Suisse, le SMI gagnait 0,28%.

L'indice BIST 100 de la Bourse d'Istanbul chutait de plus de 6% dans les premiers échanges au lendemain d'élections en Turquie.

En Asie, Hong Kong montait de 1,63% dans les derniers échanges, Shanghai a gagné 1,17% et Tokyo 0,81%.

"Le suspense concernant le plafond de la dette (américaine) va probablement se poursuivre jusqu'à la dernière minute, poussant les investisseurs à la prudence et à chercher la sécurité dans les obligations souveraines américaines à long terme et dans l'or", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Le gouvernement américain et les institutions financières alertent depuis plusieurs semaines sur le risque de défaut de paiement que courent les Etats-Unis à compter de juin, si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour voter un relèvement de ce plafond. Les républicains ne veulent, pour l'instant, pas le relever sans coupes massives dans le budget, ce que refuse le président démocrate Joe Biden.

Une nouvelle réunion est prévue cette semaine entre le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et Joe Biden, qui s'est dit dimanche "optimiste".

"Si le Congrès ne parvient pas à relever le plafond de la dette avant le défaut de paiement, nous entrerons en récession et ce sera catastrophique", a prévenu Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor, sur CNN dimanche.

Les questions monétaires restent en outre, l'une des principales préoccupations des investisseurs.

Un gouverneur de la banque centrale américaine Philip Jefferson a estimé vendredi soir que la Fed est "sur la bonne voie" pour ramener l'inflation sous contrôle. Ces propos contrastent avec ceux d'autres responsables de l'institution.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines des Etats-Unis et des pays européens progressent légèrement.

Devises et politique

La livre turque perdait 0,37% à 19,66 livres pour un dollar vers 07H35 GMT.

Le scrutin de dimanche n'a pas fait émerger de nouveau dirigeant en Turquie et un second tour entre le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son adversaire, Kemal Kiliçdaroglu semble désormais avéré.

"L'incertitude politique n'est jamais une bonne chose pour le moral des investisseurs et les deux prochaines semaines seront marquées par de l'incertitude, peu de visibilité et une volatilité élevée dans les actifs turcs", prévient Ipek Ozkardeskaya.

Le principal indice de la Bourse d'Istanbul chutait de 6,62% vers 07H35 GMT.

Quant au baht thaïlandais, il monte face à de nombreuses autres monnaies. Comparé au dollar, il prend 0,77% à 33,73 bahts pour un dollar.

En Thaïlande, les deux partis d'opposition pro-démocratie ont récolté largement plus de suffrages lors des élections législatives que le parti du gouvernement sortant soutenu par l'armée, selon des résultats provisoires.

La devise de l'Afrique du Sud, le rand, bondissait de 1,36% face au dollar à 19,08 rands pour un dollar. Selon Bloomberg, des commentaires du ministre des finances sud-africain ont apaisé les craintes de sanctions contre le pays, accusé par l'ambassadeur américain à Pretoria d'avoir fourni un soutien militaire à la Russie. Le rand avait atteint un plus bas historique la semaine dernière.

Rakuten dégringole

L'action Rakuten a dégringolé de 9,05% à Tokyo après la publication d'informations de l'agence Reuters selon lesquelles l'entreprise de e-commerce et services en ligne, dans le rouge depuis 2019 en raison de ses lourds investissements dans la téléphonie mobile au Japon, prévoyait une augmentation de capital de l'équivalent d'environ 2,2 milliards de dollars via l'émission de nouvelles actions.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les prix du pétrole baissaient légèrement vers 07H35 GMT. Le baril de WTI américain, avec échéance en juin, cédait 0,36% à 69,79 dollars et celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet 0,09% à 74,09 dollars.

Le bitcoin remontait de 1,88% à 27.460 dollars, après un plus bas depuis deux mois atteint vendredi.

afp/al