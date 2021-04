Les marchés mondiaux confortent leurs gains dans l'attente d'un second souffle

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluaient globalement en hausse jeudi, les indices européens ayant dans l'ensemble conservé ou dépassé leurs récents plus hauts au terme d'une séance toutefois hésitante faute de nouvelles majeures.

La Bourse de Paris a ainsi pris 0,57% après avoir atteint en début de séance un niveau inédit depuis le 28 novembre 2000 (6.171,45 points). De son côté, Londres a fini au plus haut depuis fin février 2020 (+0,83%), tandis que Francfort a grappillé 0,17%. Seule la Bourse de Milan a reculé de 0,66%. A Zurich, le SMI a gagné 0,71%.

Outre-Atlantique, le tableau restait contrasté avec un Dow Jones à la traîne (-0,09%) par rapport au S&P 500 (+0,29%) et surtout au Nasdaq, qui repartait de l'avant (+0,89%).

Le marché est "dans une phase de réflexion" et de "respiration" après avoir déjà intégré pas mal de bonnes nouvelles, note auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France, faisant référence aux signes de reprise économique et aux indicateurs positifs publiés ces derniers jours aux États-Unis et en Europe.

Nous sommes "dans une ambiance de consolidation", complète-t-il, après les récents sommets atteints des deux côtés de l'Atlantique.

La plupart des marchés européens, dopés par les perspectives de reprise économique, évoluent ces dernières semaines au plus haut depuis plusieurs années ou mois, voire enchaînent les records historiques pour le Dax, le Dow Jones et le S&P 500.

"L'accélération de la croissance qu'on attend pour les trimestres à venir dans les pays développés devrait être portée par la force du rebond de l'économie américaine", souligne Sebastian Paris Horvitz, stratégiste chez LBPAM. "Les marchés jouent ce rebond à venir (...), notamment avec les Bourses qui reviennent à ou dépassent leur plus haut historique."

Dans une déclaration adressée au comité de pilotage du Fonds monétaire international, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exhorté jeudi les grandes économies du monde à ne pas relâcher l'effort budgétaire pour soutenir l'économie mondiale.

Les inscriptions au chômage aux États-Unis ont toutefois de nouveau pris de court les prévisionnistes en affichant une nouvelle hausse la semaine passée. Cela contraste avec la reprise économique qui commence à se dessiner dans le pays, où les vaccinations avancent vite.

Alstom en forme ___

A Paris, Alstom a gagné 0,96% à 44,20 euros. La SNCF a passé commande auprès du constructeur ferroviaire des 12 premiers trains à hydrogène français. Les premiers essais sont annoncés fin 2023.

Les voyagistes pénalisés à Londres ___

Le croisiériste Carnival a perdu 4,42% à 1.719,00 pence. Le groupe a annoncé une perte de plusieurs milliards de dollars au premier trimestre et un très fort endettement à cause du Covid-19, même s'il commence à entrevoir un redémarrage de son activité.

Easyjet a reculé de 2,79% à 992,00 pence.

Pour Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK, l'une des raisons de cette faiblesse du secteur des voyages pourrait être la crainte que le Royaume-Uni ne prenne du retard dans son programme de vaccination étant donné qu'il a décidé de réserver le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 aux plus de 30 ans par précaution.

AstraZeneca progresse ___

Le laboratoire britannique est monté de 2,03% à 7.243,00 pence, le gouvernement britannique s'étant efforcé jeudi de rassurer la population sur la sûreté des vaccins, au lendemain de son annonce sur le seuil de l'âge de 30 ans.

Le pétrole mitigé ___

Vers 16H25 GMT (18H25 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 63,37 dollars à Londres, en hausse de 0,33% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour mai cédait 0,03%, à 59,75 dollars.

Dans le même temps, l'euro montait face au dollar (+0,41% à 1,1916 dollar), tandis que la livre britannique se stabilisait face au billet vert (+0,09% à 1,3747 dollar).

Le bitcoin montait de 2,6% à 57.695 dollars.

afp/rp