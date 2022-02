Les marchés mondiaux craintifs après la BCE et avant l'emploi américain

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux étaient instables vendredi, digérant avec difficulté les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) la veille, et attendant le rapport mensuel de l'emploi américain.

Les indices européens évoluaient en ordre dispersé après avoir tenté un rebond à l'ouverture: à 10h55, Paris baissait de 0,19%, Francfort baissait de 0,57% et Milan de 0,71%. Londres progressait lui de 0,53%.

En Asie, Hong Kong, de retour après trois jours de congés pour le Nouvel an lunaire, a grimpé de 3,24%, entraînée par les géants de la technologie comme Alibaba (+5,6%) et les valeurs financières.

La Bourse de Tokyo a quant à elle aussi terminé en hausse après avoir hésité dans la matinée, résistant finalement à la forte baisse des indices de Wall Street jeudi, le Nasdaq ayant perdu près de 4%.

Les investisseurs digéraient encore les conséquences de la réunion de la BCE jeudi. "Les investisseurs vont devoir reconsidérer leurs expositions ainsi que l'impact sur le marché actions d'une BCE bien moins accommodante", écrivent les analystes de Saxo Bank.

"La BCE a énoncé hier l'évidence et retiré la garantie qu'il n'y aurait pas de hausse des taux d'intérêt cette année. C'est un tournant important dans la politique monétaire de la zone euro", a commenté de son côté Jochen Stanzl, pour CMC Markets.

La séance du jour sera principalement animée par la publication du rapport mensuel sur l'emploi en janvier par le département du Travail américain, un élément important pour la politique de la Réserve fédérale américaine, elle aussi engagée dans la voie d'un resserrement monétaire.

Dans cet environnement chargé, les marchés sont aussi rythmés par les résultats d'entreprises.

Au lendemain d'une dégringolade phénoménale de Meta (-26%), Amazon a su rassurer les investisseurs en doublant son bénéfice net à 14,3 milliards de dollars. L'action grimpait de plus de 13% dans les échanges d'avant-Bourse.

"Les résultats les plus attendus étant passés, nous devrions commencer à voir la volatilité diminuer à partir de la semaine prochaine. Mais les cartes sont clairement redistribuées au coeur des FAANG - où Apple, Amazon et Google ont brillé, tandis que Facebook et Netflix ont perdu gros", souligne Ipek Ozkardeskaya du groupe bancaire Swissquote.

Nintendo revoit ses prévisions à la hausse

Le pionnier japonais du jeu vidéo Nintendo (+3,61% à 58.180 yens) a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour l'exercice 2021/22 qui se terminera fin mars, prévoyant désormais un bénéfice net annuel de 400 milliards de yens (3,1 milliards d'euros), ce qui représenterait cependant un recul de 16,7% sur un an notamment en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Les bancaires en forme

BNP Paribas était en tête du CAC 40 vendredi, montant de 2,73% à 65,38 euros à 09H39 GMT. La banque a assuré se situer "largement au-dessus des exigences réglementaires" de fonds propres, après une évaluation par la BCE. Elle a aussi conclu un partenariat d'exclusivité avec Jaguar Land Rover pour la commercialisation de crédits et assurances.

A Francfort, Deutsche Bank progressait de 1,34% à 13,43 euros.

La première banque italienne Intesa Sanpaolo (-1,32% à 2,69 euros) s'est engagée à reverser à ses actionnaires plus de 22 milliards d'euros par le biais de dividendes et rachats d'actions d'ici 2025, dans le cadre de son nouveau plan stratégique présenté vendredi.

Le pétrole toujours plus haut, l'euro remonte aussi

Le baril de Brent de la mer du Nord à échéance avril gagnait 1,02% à 92,13 dollars à 10h26. Le baril américain de WTI pour livraison mars gagnait 1,27% à 91,54 dollars. La veille, il a dépassé les 90 dollars pour la première fois depuis sept ans, soutenu par la chute du dollar et l'hiver qui devient mordant aux États-Unis.

L'augmentation des cours profitait aux valeurs pétrolières: TotalEnergies gagnait 1,97% à 10h31. A Londres, BP prenait 2,96% et Shell 3,93%.

L'euro gagnait 0,12% face au billet vert, à 1,1453 dollar au lendemain d'un fort gain.

Le bitcoin montait 2,81% à 38'002 dollars.

afp/jh