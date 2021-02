Les marchés mondiaux gardent leur humeur joyeuse

Paris (awp/afp) - Les marchés européens poursuivaient leur hausse jeudi au moment où Wall Street démarrait aussi dans le vert, dans une déferlante de résultats d'entreprises.

A 16H00 (15H00 GMT), Paris prenait 0,67%, Francfort 0,62%, Londres perdant toutefois 0,14%. A Zurich, le SMI gagnait 0,57%.

Après une hausse de plus de 2% la veille saluant le choix de Mario Draghi pour constituer un nouveau gouvernement en Italie, la Bourse de Milan continuait sur sa lancée (+1,00%).

A Wall Street, le Dow Jones gagnait 0,84%, le Nasdaq 0,40%, et le S&P 500 0,57% peu après l'ouverture, alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage et le nombre total de bénéficiaires ont reculé aux Etats-Unis sur une semaine, selon les données du département du Travail .

"Les marchés actions évoluent en hausse pour la quatrième séance consécutive alors que les résultats d'entreprises continuent de leur apporter du soutien et que l'administration Biden fait pression avec son plan de relance", observe Neil Wilson chez markets.com.

Concernant les résultats financiers à travers le monde, Roche a vu son bénéfice monter de 17% en 2020, Unilever a dévoilé des profits stables, Shell a annoncé une perte de 21,7 milliards de dollars, et Nokia une perte de 2,4 milliards d'euros.

Le plan de relance américain est lui toujours attendu de pied ferme alors que la Maison Blanche refuse de revoir à la baisse son montant, fixé à 1.900 milliards de dollars.

Cette perspective plutôt rassurante met de côté les risques à court terme, notamment les incertitudes qui demeurent sur l'évolution de la pandémie due aux variants plus contagieux du coronavirus.

La communauté des investisseurs estime qu'une fois la crise sanitaire maitrisée, elle devrait assister à un rebond économique en Europe et aux Etats-Unis.

La mise en branle de vastes campagnes de vaccination contre le Covid-19 offre "l'espoir d'une reprise plus affirmée et plus solide de l'activité économique cette année", soulignent les analystes d'Aurel BGC.

Reste la question d'un potentiel durcissement des restrictions avant, notamment en France. Sans confinement, l'Insee prévoit 1,5% de croissance au premier trimestre 2021.

Les banques allemandes montent légèrement ___

Deutsche Bank (+0,23% à 8,75 euros) avançait légèrement après l'annonce de résultats en 2020 meilleurs que prévu. Sa dauphine Commerzbank (+0,21% à 5,66 euros sur le MDax) progressait un peu après avoir dit mercredi soir s'attendre à une perte de près de 2,9 milliards d'euros en 2020.

Dassault Systèmes résilient ___

La résilience en 2020 du groupe français de logiciels, qui vise une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires en 2021, menait l'action (+5,35% à 179,10 euros) vers un plus haut historique, s'emparant de la première marche du podium du CAC 40.

Royal Dutch Shell face à une perte colossale ___

Dans la foulée de BP et des majors américaines, le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a dévoilé jeudi une perte massive de 21,7 milliards de dollars pour l'an dernier et son action baissait de 2,20% à 1.244,40 pence.

Unilever à la diète ___

Le titre reculait de 5,86% à 4.082,00 pence. Le géant de l'hygiène et de l'agroalimentaire ressort pourtant indemne de la pandémie avec un bénéfice quasi stable de 5,6 milliards d'euros, même si ses ventes ont reculé légèrement.

Nokia prudent ___

Le titre de l'équipementier télécom finlandais cédait 2,39% à 3,70 euros. Le groupe a maintenu jeudi ses prévisions pour 2021 mais prévenu qu'il faisait face à des "vents contraires" pour ses cruciaux contrats 5G, notamment en Amérique du Nord, après une année 2020 mitigée.

Du côté des devises et du pétrole ___

Vers 16H00 (15H00 GMT) le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril montait de 0,07% à 58,50 dollars. Le baril américain de WTI pour livraison en mars gagnait 0,22% à 55,81 dollars.

L'euro cédait 0,45% face au billet vert, à 1,1981 pour un dollar.

afp/rp