Monde (awp/afp) - Les Bourses mondiales se montrent prudentes jeudi, au lendemain d'une hausse des taux attendue de la Réserve fédérale, et avant les annonces de la Banque centrale européenne.

En Europe, Londres cédait 0,73%, Francfort 0,58% et Milan 0,93% vers 10H35 GMT. Paris perdait 0,70%, l'activité dans secteur privé en France a été moins forte qu'initialement estimé en avril.

Les indices de Wall Street devraient ouvrir en légère baisse pour le Dow Jones et le S&P 500 et en petite hausse pour le Nasdaq, selon leurs contrats à terme.

La Bourse de Hong Kong a gagné 1,27% et Shanghai 0,82%.

La Réserve fédérale (Fed) a relevé, comme attendu, son taux directeur d'un quart de point, ce qui a d'abord ravi le marché.

Mais les investisseurs n'ont pas apprécié les déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a déclaré que "aucune décision sur une pause n'a été prise aujourd'hui" et a écarté l'idée d'une baisse des taux cette année.

"L'inflation reste élevée, mais les perspectives se sont assombries et la Fed, dans un effort pour gérer les risques de baisse, s'oriente désormais vers un schéma d'attente", commente Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.

De l'autre côté de l'Atlantique, c'est au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de se pencher sur sa politique monétaire jeudi, tandis que l'inflation a regagné 0,1 point de pourcentage, à 7,0% en avril dans la zone euro, après des mois de ralentissement.

Une majorité d'économistes tablent sur un relèvement de 0,25 point de pourcentage de ses taux, après 0,5 point en mars, "même s'il y a une chance", selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets, de la voir procéder à une hausse de 0,50 point.

La décision de la BCE sera publiée dans un communiqué à 11H45 GMT, avant une conférence de presse de Christine Lagarde à 12H45 GMT.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des États-Unis et des Etats européens sont stables.

De son côté, la Banque de Norvège a, comme attendu, relevé jeudi son taux directeur de 0,25 point.

Pacwest en centre des craintes

Les craintes des investisseurs concernant les banques régionales américaines ont été ravivées par Pacwest, qui chute de 41% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

La banque envisagerait des options afin de lever des fonds, mais a précisé dans un communiqué, destiné à calmer les esprits, qu'elle n'avait pas constaté de mouvement sortant de l'ordinaire sur ses dépôts.

Henkel fait du propre

Le groupe allemand Henkel (-1,78% à Francfort), fabricant de la lessive Le Chat et des colles Pattex, a annoncé jeudi avoir bouclé la cession de ses activités en Russie à des financiers locaux pour environ 600 millions d'euros.

La pilule passe mal chez Novo Nordisk

Le numéro un mondial de l'insuline, le danois Novo Nordisk, a annoncé une progression de 39% de son bénéfice net au premier trimestre, mais ses résultats n'ont pas convaincu les investisseurs et son action perdait 4,63% à Copenhague.

Thank you, Next

La chaîne de magasins de vêtements Next gagnait 2,09% à Londres, malgré des prévisions abaissées pour ses ventes du deuxième trimestre, souffrant d'un effet de comparaison défavorable avec la même période un an plus tôt, qui avait bénéficié du beau temps et d'une reprise post-covid des événements sociaux comme les mariages.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole rebondissent vers 10H30 GMT, après leur chute des deux derniers jours.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI), variété américaine de référence, pour livraison en juin, reprenait 0,52% à 68,95 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, à échéance en juillet, progressait de 0,73%, à 72,86 dollars.

Le dollar a atteint un plus bas en près d'un an face à la livre, à 1,2593 dollar pour une livre, en début de séance jeudi.

Vers 10H30 GMT, le dollar se stabilisait face à la monnaie britannique (-0,08%) et face à l'euro (+0,05%).

Le bitcoin rebondissait de 2,10% à 29'125 dollars.

afp/jh