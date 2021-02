Les marchés mondiaux intimidés par des taux d'intérêt conquérants

Paris (awp/afp) - Les marchés européens ont reculé jeudi et Wall Street se débattait à la mi-séance, les investisseurs s'inquiétant de la forte poussée des taux d'emprunt sur le marché obligataire.

A la clôture européenne, Paris a perdu 0,24%, Francfort 0,69%, Londres 0,11% et Milan 0,15%. A Wall Street à la mi-séance vers 17H00 GMT, le Dow Jones perdait 1,00%, le Nasdaq 2,10% et le S&P 500 1,43%. A Zurich, le SMI a fini en baisse de 0,64%.

"Les taux d'intérêt en hausse ont agi comme un frein" sur les marchés européens, souligne Michael Hewson, analyste en chef pour CMC Markets UK.

La forte progression des taux d'emprunt sur la dette publique ce jeudi des deux côtés de l'Atlantique, un temps freinée la veille par des propos du président de la Banque centrale américaine, est venue réveiller les vieux démons inflationnistes.

Alors que le taux à dix ans français est repassé en territoire positif pour la première fois depuis juin 2020, le "Bund", le taux allemand de même échéance, référence en zone euro, cotait -0,22%, proche de ses plus hauts depuis fin mars 2020, et le taux américain montait jusqu'à 1,49%, un nouveau plus haut depuis un an.

"Les taux pourraient maintenant accélérer sans que les actions ne s'en émeuvent, ce qui pourrait renforcer le risque d'une réaction violente à partir d'un certain seuil" évalué par beaucoup autour de 1,50% pour le taux américain, prévient Tangi Le Liboux, stratégiste du courtier Aurel BGC.

Au rang des indicateurs, le moral des consommateurs allemands devrait s'améliorer en mars, selon le baromètre GFK publié jeudi. Outre-Atlantique, la révision du PIB pour le quatrième trimestre 2020 à la hausse, à +4,1%, a suscité peu de mouvements sur les marchés.

Un peu plus tôt, la Bourse de Tokyo avait été portée par les performances de la Bourse de New York la veille, le Nikkei prenant 1,67%. Hong Kong a gagné 1,20% et Shanghai 0,59%.

Les banques profitent de la montée des taux ___

Deutsche Bank (+3,91% à 10,58 euros), Commerzbank (+2,98% à 5,60 euros), Société Générale (+2,65% à 20,92 euros), Crédit Agricole (+1,20% à 11,80 euros), BNP Paribas (+0,28% à 50,31 euros) et HSBC (+1,36% à 435,15 pence) ont profité de la hausse des taux sur le marché obligataire.

L'assurance reprend des couleurs ___

Le géant allemand de la réassurance Munich Re (+1,53% à 245,00 euros) a annoncé jeudi un bénéfice net en retrait de plus de moitié sur un an en 2020, lesté par la pandémie du Covid-19, mais va verser un dividende stable.

De son côté, le français Axa a gagné 4,16% à 21,15 euros en dépit d'un bénéfice net en baisse de 18% en 2020, à 3,16 milliards d'euros. Il a annoncé vouloir verser un dividende de 1,43 euro par action en 2021, montant identique à celui annoncé l'année dernière avant que la crise n'oblige à l'abaisser à 70 centimes.

Bayer plonge ___

Le chimiste allemand (-6,39% à 51,59 euros) a fait état d'une lourde perte nette en 2020, causée par le coûteux accord soldant le litige sur le glyphosate et des contre-performances liées au Covid-19.

Du côté des devises, du pétrole et du bitcoin ___

Vers 17H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril cédait 0,08% à Londres par rapport à la clôture de mercredi, à 66,13 dollars. Le baril américain de WTI pour le même mois montait de 0,60% à 63,60 dollars.

L'euro montait face au dollar, de 0,54% à 1,2232 dollar. La livre restait proche de ses plus hauts en 3 ans, à 1,4103 dollar (-0,28%).

Le bitcoin gagnait pour sa part 2,93% à 50.197 dollars.

