Les marchés mondiaux limitent la prise de risque

Paris (awp/afp) - Les marchés européens ont presque tous limité la prise de risque mercredi, tout comme à New York où les investisseurs restaient suspendus aux minutes de la Banque centrale américaine (Fed).

La Bourse de Paris, au plus haut depuis juin 2007, a terminé à l'équilibre (-0,01%), Francfort a baissé de 0,24% au lendemain d'un nouveau record historique et Milan a reculé de 0,08%. Seule la Bourse de Londres a fini dans le vert (+0,91%). A Zurich, le SMI a cédé 0,49%.

Outre-Atlantique, le Dow Jones cédait 0,13%, tout comme le Nasdaq, tandis que le S&P 500 était à l'équilibre (-0,02%).

"On sent un peu de flottement" sur les marchés, "presque depuis le début de la semaine", a observé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste à IG France.

Les marchés européens "ont du mal à accélérer", a-t-il relevé, ajoutant que le "schéma est similaire du côté des Etats-Unis".

Cette période d'attentisme peut s'expliquer selon lui par la saison des résultats qui approche, "mais aussi par des débats au niveau international, notamment sur la fiscalité des entreprises" ou encore des tensions persistantes entre les Etats-Unis et la Chine.

Pourtant, des chiffres macroéconomiques "intéressants" ont été publiés en début de semaine ainsi que ce mercredi, soutenant "l'idée que la reprise va être là" une fois la situation sanitaire améliorée.

En France, l'activité du secteur privé s'est finalement stabilisée en mars après six mois de contraction continue, selon un indice définitif du cabinet IHS Markit, alors qu'une première estimation provisoire avait fait état d'une légère contraction.

Parmi les autres indicateurs, le déficit commercial des États-Unis a atteint en février un plus haut historique, à 71,1 milliards de dollars, en hausse de 4,8% par rapport à janvier, sous l'effet d'un recul des exportations supérieur à celui des importations.

Les investisseurs étaient désormais suspendus à la publication des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.

Cette publication devrait révéler "un peu plus d'informations concernant les perspectives d'inflation", a estimé Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

"Les Bourses continuent de se baser sur une forte reprise, notamment de l'économie américaine, encore cet été", a estimé Konstantin Oldenburger, de CMC Markets.

Par ailleurs, les ministres des Finances et banquiers centraux des pays du G20, réunis virtuellement sous présidence italienne, ont annoncé une nouvelle extension de six mois, jusqu'à fin 2021, du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres durement frappés par la pandémie.

EDF s'envole ___

Le producteur d'électricité français EDF a bondi de 10,47% à 12,40 euros, au lendemain d'une réunion au cours de laquelle les syndicats ont appris que l'État français pourrait racheter les parts minoritaires d'EDF pour un montant de 10 milliards d'euros, représentant 17% du capital.

Deliveroo remonte la pente ___

L'action de la plateforme de livraison alimentaire Deliveroo a gagné 2,14% à 286,00 pence pour la finalisation de son processus d'entrée en Bourse, le titre étant désormais ouvert aux petits investisseurs. Le titre avait sombré la semaine dernière, lors de ses tout premiers pas sur le marché.

Verdict de l'EMA sur AstraZeneca ___

Le laboratoire britannique AstraZeneca a lâché 1,17% à 7099,00 pence. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mercredi que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme effet secondaire "très rare" du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, tout en estimant que les bénéfices l'emportent sur les risques.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Vers 17H00 GMT (19H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 62,79 dollars à Londres, en hausse de 0,22%.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de mai prenait 0,29%, à 59,43 dollars.

Dans le même temps, l'euro montait légèrement face au dollar (+0,06% à 1,1882 dollar), tandis que la livre britannique reculait face au billet vert (-0,60% à 1,3742 dollar). Le bitcoin baissait (-2,54% à 56.577 dollars).

afp/rp