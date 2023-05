Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes progressent jeudi, au lendemain d'un ralentissement de l'inflation américaine, tandis que le contexte de blocage des négociations autour du plafond de la dette des Etats-Unis, qui pourrait pousser le pays au défaut de paiement, pèse sur les marchés mondiaux.

En Europe, vers 07H15 GMT, Paris avançait de 0,77%, Francfort de 0,40% et Milan de 0,32%. Londres gagnait 0,44% en amont de la réunion de la Banque d'Angleterre.

En Asie, la Bourse de Tokyo a fini stable (+0,02%). Hong Kong reculait de 0,75% dans les derniers échanges et Shanghai a cédé 0,29%.

Mercredi, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé, le léger ralentissement de l'inflation américaine en avril sur un an n'ayant pas suffi pour redonner un peu d'entrain optimiste aux marchés.

Jeudi seront publiés les prix à la production pour avril aux Etats-Unis, qui sont attendus en ralentissement, à +2,4% contre +2,7% en mars, selon les analystes sondés par le fournisseur de données Factset.

"En tant qu'indicateur avancé de l'indice des prix à la consommation, cela devrait renforcer l'idée que l'inflation va encore baisser, mais cela ne signifie pas pour autant que la Réserve fédérale sera encline à baisser ses taux dès cette année, en particulier compte tenu du marché du travail qui reste résilient et de la croissance des salaires qui se maintient", a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

En Chine, la situation est bien différente: l'indice des prix à la consommation a atteint son niveau le plus bas depuis plus de deux ans en avril, juste au-dessus de 0%, et les prix à la production se sont enfoncés davantage dans la déflation, signe d'une demande intérieure atone et de coûts de matières premières plus faibles.

Par ailleurs, l'absence d'avancée dans le dossier du plafond de la dette des États-Unis pousse les investisseurs à la prudence.

L'ancien président Donald Trump a exhorté mercredi les élus républicains à provoquer un défaut de paiement sur la dette américaine à moins de coupes budgétaires "massives".

Pousser les négociations sur la dette américaine à leurs limites "peut entraîner des coûts économiques importants", a prévenu jeudi la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Une nouvelle réunion entre le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy est prévue vendredi.

La Banque d'Angleterre à l'agenda

La Banque d'Angleterre (BoE) se réunit jeudi et devrait, selon les prévisions des analystes, relever ses taux de 0,25 point de pourcentage, une 12e hausse consécutive, pour porter son taux directeur à 4,5%, afin de tenter d'endiguer l'inflation.

L'institution monétaire britannique devrait ainsi emboîter le pas à la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE), qui ont toutes deux relevé leurs taux la semaine dernière.

Mais contrairement à la Fed, qui envisage de faire une pause dans son cycle de hausse des taux, la BoE "va certainement laisser la porte ouverte à des hausses supplémentaires", en raison de l'augmentation des salaires au Royaume-Uni qui va "rendre l'inflation probablement plus tenace et plus difficile à combattre", selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La livre progressait de 0,19% face à l'euro (0,8682 livre pour un euro) et baissait de 0,31% face au dollar (1,2586 dollar pour une livre), vers 07H10 GMT, en amont de la conférence de presse de la BoE prévue à 11H00 GMT.

Bayer délaissé

Le chimiste allemand Bayer (-3,30% à Francfort) a publié un bénéfice net en forte baisse de 33,8% au premier trimestre, à cause de la baisse des ventes de certains médicaments et de la chute des prix du glyphosate, sur un marché se "normalisant" après un bond en 2022.

ING grimpe comme les taux

La banque néerlandaise ING a vu son bénéfice net presque quadrupler au premier trimestre sur un an, grimpant à 1,59 milliard d'euros, dopé par la hausse des taux d'intérêts. Son action gagnait 3,29% à Amsterdam.

Du côté du pétrole

Les prix du pétrole progressaient vers 07H10 GMT. Le baril de WTI américain gagnait 0,57% à 72,96 dollars et celui de Brent de la mer du Nord avançait de 0,73% à 76,94 dollars.

afp/jh