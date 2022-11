Les marchés mondiaux perturbés par les manifestations en Chine

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux s'inquiétaient des manifestations qui ont eu lieu dimanche en Chine contre les restrictions Covid des autorités et font craindre une vague de répression contre la population et des perturbations sur les chaînes de production.

Les Bourses européennes ont ouvert en repli: vers 08H20 GMT, Paris reculait de 0,38%, Londres de 0,54%, tirée vers le bas par les valeurs pétrolières. Francfort perdait 0,25% et Milan 0,58%.

En Asie, Hong Kong était la plus affectée par ces protestations qui semblent être les plus importantes depuis les émeutes pro-démocratie de 1989, avec une perte de 1,57%. Shanghai a cédé 0,75% et Tokyo 0,42%.

Le yuan ne reculait plus que de 0,5% face au dollar à 0,1389 dollar pour un yuan, après avoir chuté de 1% plus tôt. Le yen s'appréciait lui de 0,76% à 138,15 yens pour un dollar.

Les prix du pétrole reculaient aussi, retombant à des niveaux plus vus depuis 2021 pour le WTI, qui perdait 3% à 74 dollars. Le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison en janvier reculait lui de 2,90% à 81,24 dollars.

Les manifestations sont le point d'orgue d'une grogne populaire qui n'a cessé de monter ces derniers mois en Chine, l'un des derniers pays au monde à appliquer une stricte politique "zéro Covid", qui implique des confinements à répétition et des tests PCR quasi-quotidiens de la population.

L'incendie mortel survenu à Urumqi, capitale de la province du Xinjiang (nord-ouest), a catalysé la colère de nombre de Chinois, certains accusant les restrictions sanitaires d'avoir bloqué le travail des secours.

Mais les manifestations de ce week-end ont également fait émerger des demandes pour plus de libertés politiques, voire pour le départ du président Xi Jinping, tout juste reconduit pour un troisième mandat inédit à la tête du pays.

"Le meilleur scénario serait un nouvel assouplissement (de la politique zéro Covid, ndlr) et une réouverture du pays, mais la vitesse à laquelle les choses se sont détériorées pendant le week-end suggère que le gouvernement doit agir rapidement", estime Stephen Innes, analyste de SPI Asset management. "Le risque d'escalade de la situation à partir de maintenant et de volatilité à court terme reste élevé."

Un journaliste de l'AFP a constaté l'arrestation de deux personnes lundi à Shanghai sur le lieu d'une manifestation mais la police de la ville n'a pas indiqué le nombre de détentions durant le week-end.

Pour Stephen Innes, "la tendance de ce matin pourrait s'inverser rapidement s'il s'avère que les informations concernant les manifestations ne mènent pas à un renforcement des restrictions Covid".

Les investisseurs scrutent par ailleurs les informations concernant les politiques monétaires des banques centrales et surtout celle de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans ce cadre, les chiffres de l'emploi américain de vendredi sont particulièrement attendus, tout comme la prise de parole mercredi du président de la Fed Jerome Powell.

La fièvre du ballon rond retombe

Certaines valeurs, qui s'étaient envolées à Tokyo la semaine dernière après la victoire du Japon sur l'Allemagne en phase de poules de la Coupe du monde de football, ont replongé à la suite de la défaite nippone de dimanche face au Costa Rica.

La chaîne japonaise de pubs Hub a dégringolé de 17,52%, Cyberagent - qui diffuse les matchs de la compétition en streaming - s'est effondré de 7,59% et l'équipementier sportif Mizuno a chuté de 3,7%.

Brenntag vise un rachat

Le détaillant de produits chimiques Brenntag perdait 7,10% après avoir confirmé vendredi soir que des pourparlers préliminaires pour l'acquisition de son rival américain Univar Solutions étaient lancés.

Du côté de l'euro, de la livre et du bitcoin

L'euro était stable (-0,05%) à 1,0389 dollar et la livre reculait de 0,17% à 1,2070 dollar vers 08H15 GMT.

Le bitcoin cédait 2,26% à 16'195 dollars au même moment.

afp/ck