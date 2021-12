Les marchés mondiaux très sages avant le réveillon de Noël

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux ouverts vendredi ont évolué sans grand changement et dans des volumes d'échanges réduits à la veille de Noël.

En Europe, Paris (-0,28%) et Londres (-0,02%) ont terminé dans le rouge, s'essoufflant en fin de séance. Les places de Zurich, Francfort, Milan et Madrid restaient fermées, tout comme Wall Street après le nouveau record de l'indice élargi S&P 500 jeudi.

Les indices s'affichent en hausse sur la semaine, ayant accéléré en milieu de semaine, avec l'apaisement des craintes concernant le variant Omicron.

En Asie, Tokyo a terminé stable (-0,05%). Hong Kong a progressé de 0,13% et Shanghai a perdu 0,69%.

"Dans l'ensemble, l'optimisme est toujours de mise en ce qui concerne les vaccins Covid, mais nous craignons réellement que de nouvelles restrictions soient imposées avant le Nouvel An", afin de limiter la diffusion du variant Omicron, a estimé auprès de l'AFP Naeem Aslam, analyste d'AvaTrade.

Au Japon, les prix à la consommation (hors produits frais) ont augmenté de 0,5% en novembre sur un an, soutenus principalement par la hausse des prix de l'énergie. Il s'agit du troisième mois consécutif de hausse des prix à la consommation pour le Japon, après une période de dix-huit mois de recul ou de stagnation sur fond de pandémie.

L'inflation, qui a atteint des records vieux de plusieurs décennies dans la zone euro et les Etats-Unis en novembre, sera un des éléments déterminants de 2022 sur les marchés, et est surveillée par les banques centrales. Pour tenter de la juguler, elles ont réduit leur soutien massif à l'économie mi-décembre.

Après la frayeur lundi à l'ouverture sur le variant Omicron, dont la propagation fulgurante a entraîné des mesures de restriction dans le monde, les investisseurs regardent avec plus de sérénité l'avancée du virus.

De nouvelles études ont notamment montré que le risque d'hospitalisation est moins important qu'avec de précédentes souches du coronavirus, même si sa propagation plus rapide pourrait tout de même mettre sous tension les systèmes de santé.

EssilorLuxottica et GrandVision poursuivent leur rapprochement

EssilorLuxottica (-0,71% à 184,90 euros) et GrandVision ont annoncé jeudi la cession de 142 magasins aux Pays-Bas et de 35 en Belgique pour un montant non communiqué, conformément aux engagements pris auprès de la Commission européenne lors de la validation de leur mariage.

Repli sur le pétrole, calme sur l'euro et le bitcoin

Après trois séances en hausse, le pétrole s'est replié: le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février, le plus échangé à Londres, a perdu 1,29% à 76,14 dollars. Le marché du WTI à New York était fermé.

L'euro était stable (-0,08%) à 1,318 dollar vers 14h20.

Le bitcoin avançait de 0,43% à 51'070 dollars.

