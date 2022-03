Les marchés reprennent leur souffle, plus prudents au sujet de l'Ukraine

Paris (awp/afp) - Les marchés occidentaux se repliaient mercredi, effaçant une petite partie de leur bond de la veille en scrutant la poursuite des pourparlers sur la guerre en Ukraine.

Vers 13H45 GMT, les indices européens subissaient le contrecoup de la veille: Paris reculait de 0,94%, Francfort de 1,32% et Milan de 0,25%, tandis que Londres avançait de 0,21%, grâce au soutien des valeurs pétrolières. En Suisse, l'indice vedette SMI reculait de 0,57%.

La Bourse de Moscou enchaînait de son côté une nouvelle séance de forte hausse, l'indice RTS libellé en dollar prenant plus de 7%.

Dans le même temps, Wall Street évoluait en baisse dans les premiers échanges, après plusieurs séances dans le vert: le Dow Jones perdait 0,05%, le S&P 500 0,33%, le Nasdaq 0,46%.

"Le scepticisme grandit quant aux intentions de la Russie après les annonces d'hier (mardi)", a commenté Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Les pourparlers entre des délégations russe et ukrainienne à Istanbul, mardi, n'ont donné lieu à rien de "très prometteur", ni à aucune "percée", a déclaré mercredi le Kremlin, tranchant avec les propos beaucoup plus positifs des responsables russes ayant pris part aux négociations.

La ville de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, a été bombardée "toute la nuit", a annoncé mercredi le gouverneur régional, malgré l'annonce la veille par Moscou d'une réduction de son activité militaire dans cette zone.

Les conséquences de la guerre en Ukraine sur les économies occidentales commencent aussi à se mesurer: l'influent groupe d'économistes qui conseille le gouvernement allemand a sabré mercredi sa prévision de croissance 2022 pour la première économie européenne, révisé de 4,6% à 1,8%.

"Plus la guerre dure, plus les coûts sont susceptibles d'être élevés", a pour sa part déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), lors d'un colloque à Chypre. La guerre a eu un impact économique marqué par ce que "les économistes appellent un +choc d'offre+ qui (...) accentue l'inflation et réduit la croissance simultanément", a-t-elle expliqué.

Les banques centrales occidentales sont confrontées à une forte inflation et toutes ont commencé à réduire leur soutien monétaire au marché, particulièrement aux Etats-Unis.

Avant le rapport mensuel officiel de l'emploi aux États-Unis attendu vendredi, scruté par la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed), le rapport ADP sur les créations d'emplois privés a dressé le portrait d'un marché du travail encore tendu, propice à la poursuite du serrage de vis de la Fed. Les entreprises du secteur privé aux États-Unis ont créé 455.000 emplois en mars, notamment dans les services.

Bénéfice net exceptionnel pour BioNtech

Le laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech, à l'origine du premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19 avec Pfizer, a vu son bénéfice net exploser en 2021 à 10 milliards d'euros, après 15 millions l'année précédente, celle du premier bénéfice de son histoire. Le titre, coté aux États-Unis, s'envolait de 7% dans les premiers échanges.

Les gagnants de mardi reculent

Les secteurs ayant le plus profité de l'annonce de l'avancée des négociations mardi étaient mercredi en queue de peloton. C'était le cas pour l'automobile (Renault -3,50%), l'industrie (HeidelbergCement -4,19%) ou encore les banques (Santander -2,41%).

À l'inverse, la défense (Thalès +1,50%) ou les valeurs pétrolières (Shell +3,22%, Glencore +2,69%) étaient recherchées après avoir chuté la veille.

Le pétrole reprend du galon, l'euro se renforce

La méfiance sur les intentions réelles de Moscou faisait repartir à la hausse les prix du pétrole.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, la référence européenne, pour livraison en mai, prenait 3,08% à 113,62 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois gagnait quant à lui 3,37% à 107,76 dollars.

L'euro maintenait sa hausse (+0,62%) face au billet vert à 1,1154 dollar, vers 13H40 GMT, à un niveau plus vu depuis le 1er mars.

Sur le marché obligataire, les taux européens se tendaient encore, le Bund allemand à 10 ans prenait près de 7 points de base, à 0,694%.

Le bitcoin reculait de 0,61% à 47.190 dollars.

