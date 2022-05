Les marchés stables dans l'attente de la fin de la réunion de la Fed

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes évoluaient proches de l'équilibre dans les premiers échanges mercredi, les investisseurs figeant leurs positions dans l'attente de la conclusion de la réunion de la Réserve fédérale américaine.

Paris reculait de 0,03%, tout comme Francfort et Milan, alors que Londres cédait 0,29% à 07H15 GMT.

En Asie, Tokyo et les Bourses de Chine continentale sont encore fermées. Hong Kong reculait nettement (-1,20%) dans les derniers échanges.

L'événement attendu de la journée est la fin de la réunion de la Réserve fédérale américaine, avec la décision de l'institution et la conférence de presse de son président Jerome Powell après la clôture des marchés européens.

A moins d'une volte-face, la banque centrale américaine va augmenter ses taux directeurs pour contrôler une inflation vertigineuse, un combat délicat et loin d'être gagné avec le risque de plonger les Etats-Unis en récession.

La possibilité d'une hausse de 50 points de base, pour les mener dans une fourchette entre 0,75 et 1% "a été vue et revue" par les marchés, la Fed n'ayant pas fait mystère depuis plusieurs semaines de sa volonté de changement de braquet dans sa lutte contre l'inflation, rappelle Jeffrey Halley, analyste d'Oanda.

"L'essentiel sera dans le communiqué" à l'issue de la réunion, notamment "les orientations de la Fed sur la trajectoire des taux d'intérêt", poursuit-il.

Les investisseurs se sont déjà préparés à de multiples hausses jusqu'à la fin de l'année. Ils espèrent "que cette trajectoire soit déjà dans les prix" des actions, qui sont en net recul depuis le 1er janvier, analyse M. Halley.

Mais l'entame du mouvement de réduction du bilan de la Fed, par la vente de milliards de dollars d'actifs financiers accumulés notamment après le début de la pandémie de Covid-19, pourrait causer d'autres maux de tête aux acteurs de marché.

Sur le marché obligataire, les taux européens se tendaient. Celui pour l'emprunt à 10 ans français dépassait les 1,5%, au plus haut depuis 2014.

Avant la Fed, les marchés patienteront dans la matinée avec les PMI des services et du secteur privé pour les pays de la zone euro.

Dans l'après-midi, les investisseurs attendent aussi le rapport ADP sur les créations d'emplois privés aux Etats-Unis, prélude au rapport officiel de l'emploi prévu vendredi.

Outre le tour de vis monétaire de la Fed, les perspectives globales des investisseurs sont peu attrayantes, avec les confinements sanitaires en Chine et la guerre en Ukraine qui plombent toujours les perspectives de croissance mondiale.

La Commission européenne a proposé un embargo progressif de l'UE sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie, en représailles à la guerre en Ukraine, a déclaré mercredi sa présidente, Ursula von der Leyen en présentant un sixième paquet de sanctions contre Moscou.

Bruxelles propose également d'exclure trois banques russes supplémentaires, dont Sberbank, le plus gros établissement du pays, du système financier international Swift.

Equinor profite aussi de la hausse des prix de l'énergie

Le géant norvégien de l'énergie Equinor (+2,36%) a annoncé un bénéfice net massif et plus que doublé au premier trimestre, à 4,7 milliards de dollars, tiré par la flambée des cours du pétrole et du gaz entraînée par l'invasion russe en Ukraine. Equinor a pourtant mis dans ses comptes une charge exceptionnelle de plus d'un milliard lié à son désengagement de Russie.

En France, l'électricien EDF (+1,46%) a annoncé une forte progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tout en prévenant que cela ne se traduirait pas forcément dans les résultats alors que la production nucléaire est limitée cette année.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole rebondissait après ses pertes la veille, dopé par les conséquences de la guerre en Ukraine: le baril de WTI prenait 2,11% à 104,58 dollars et celui de Brent de 1,93% à 107,02 dollars vers 07H00 GMT. La Commission européenne a proposé un embargo progressif de l'UE sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie, en représailles de la guerre en Ukraine.

L'euro était stable face au dollar, à 1,0520 dollars.

Le bitcoin prenait 1,63% à 38,400 dollars.

afp/jh