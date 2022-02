Les marchés sur leur garde avant la BCE

Paris (awp/afp) - La prudence dominait jeudi sur les marchés en attendant la réaction de la Banque centrale européenne face à une inflation record en zone euro et un flot de publications d'entreprises parfois décevantes à l'image de Meta (Facebook) et de Spotify après la clôture de New-York.

Les indices européens étaient sur leur garde à Paris (-0,27%), Francfort (-0,20%) et Milan (-0,25%) vers 10h15. Londres grappillait 0,13%.

Plus tôt, la Bourse de Tokyo (-1,06%) a mis fin jeudi à une série de quatre séances de progression, lestée par des prises de bénéfices mais aussi des inquiétudes sur la situation sanitaire au Japon. Les marchés en Chine et à Hong Kong sont restés fermés pour le Nouvel An lunaire.

Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en janvier, à 5,1% sur un an.

"Tous les yeux et les oreilles seront donc rivés sur le ton et les commentaires de Mme Lagarde autour de l'inflation et sur la façon dont elle évalue les dernières surprises sur le front de l'inflation", écrit Kevin Thozet, membre du comité d'Investissement de Carmignac.

La BCE, dont l'objectif d'inflation est de 2% maximum à moyen terme, juge préférable de patienter avant de remonter ses taux directeurs, toujours convaincue que les prix vont finir par refluer.

"Va-t-elle persister à dire que l'inflation est transitoire ou va-t-elle finalement accepter la défaite et reconnaître qu'il faut appeler le problème par son nom (...) nous verrons", écrit Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Aux Etats-Unis en revanche, la Réserve fédérale a pris de l'avance en préparant les marchés à une première hausse des taux directeurs en mars. Les investisseurs spéculent sur le degré de ce durcissement monétaire et le nombre total de hausses à prévoir cette année.

Le contrat à terme sur l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, flanchait (-1,87%) après des résultats de Meta et des prévisions de Spotify jugées décevantes après la clôture de mercredi.

Les investisseurs attendent désormais la publication des résultats d'Amazon ainsi que les résultats des dernières enquêtes PMI sur l'activité dans le secteur des services aux Etats-Unis et en zone euro.

La volatilité "devrait continuer dans les semaines à venir alors que les préoccupations autour de l'inflation, du risque géopolitique et sanitaire n'ont pas disparu", note Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie chez Saxo Banque.

Shell s'est refait une santé en 2021

Le géant pétrolier britannique Shell a dévoilé jeudi de fastes bénéfices pour 2021, grâce à la reprise économique et à l'envolée des prix des hydrocarbures en plus de cessions d'actifs, après des pertes historiques en 2020. L'action prenait 1,88% à 1.968,80 pence à 09H11 GMT.

Infineon subit des prises de bénéfices

Le titre perdait 2,73% à 35,60 euros alors que le fabricant de semi-conducteurs s'attend pour son exercice décalé 2021-2022 à dégager une marge opérationnelle de 22% pour ses segments, après 20,5% sur l'exercice précédent. A Paris, STMicroelectronics reculait de 1,41% à 40,75 euros à 09H12 GMT.

Siemens Healthineers relève ses prévisions

Le groupe (+2,15% à 60,70 euros) a relevé ses prévisions pour l'année entière après que la demande de kits de test rapide de coronavirus a stimulé les bénéfices au cours du premier trimestre.

Valneva triple son chiffre d'affaires en 2021

Le laboratoire franco-autrichien Valneva bondissait de 6,35% à 16,26 euros à la Bourse de Paris après avoir publié des résultats en forte hausse pour 2021, dopés par un accord résilié avec le Royaume-Uni, qu'elle devait approvisionner en vaccin contre le Covid-19.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bicoin

Les prix du pétrole refluaient jeudi matin, après l'issue sans surprise de la réunion de l'Opep+, s'accordant sur une nouvelle ouverture marginale des vannes et des stocks américains positifs.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril lâchait 0,30% à 89,19 dollars vers 09H00 GMT.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars reculait de 0,50% à 87,82 dollars.

L'euro cédait 0,11% face au billet vert, à 1,1295 dollar.

afp/ck