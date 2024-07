Porté par les propos de Jerome Powell quant à la possibilité d'une baisse de taux en septembre, le CAC40 a clôturé en hausse de 0.86% à 7573 points hier, après trois séances consécutives de repli.



Vivendi a engrangé 3.2%, Téléperformance et Eurofins 2.27%, Stellantis 2.26%, STM 2.04% et Bouygues 2.02% tandis que Publicis a perdu 1.09%, Michelin 0.69%, Veolia 0.52% et Total 0.28%.



Wall-Street a une fois de plus inscrit de nouveaux plus hauts en attendant l'inflation américaine (indice CPI à 14h30) et le début de la saison des résultats trimestriels demain.

Le Dow Jones et le Nasdaq100 ont gagné 1.09% et le S&P500 1.02% à 5633 points.

Le marché parisien devrait ainsi débuter la séance en hausse de 0.3%.

Graphiquement, l'indécision perdure. Le sens de sortie des 7456/7627 points pourrait donner quelques indications sur l'orientation à venir.