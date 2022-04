Les résultats d'entreprises encouragent les marchés financiers

Paris (awp/afp) - Les résultats d'entreprises suscitaient l'optimisme sur les marchés, jeudi, en attendant des déclarations des dirigeants des banques centrales européenne et américaine.

En Europe, Paris (+1,77%) et Francfort (+1,30%) se distinguaient par leur franche progression. Londres (+0,20%) et Milan (+0,30%) avançaient plus modestement peu avant 14H00 GMT.

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, enthousiasmée par plusieurs publications d'entreprises dont Tesla, qui s'est une nouvelle fois jouée des prévisions.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones avançait de 0,82%, l'indice Nasdaq prenait 1,72% et l'indice élargi S&P 500, 1,05%.

Politique zéro Covid en Chine, guerre en Ukraine, inflation tenace, environnement politique monétaire en plein changement, continuaient en parallèle de guider les marchés.

L'euro montait jeudi, plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ayant affirmé leur volonté de resserrer la politique monétaire plus vite que prévu, alors que plusieurs patrons de banques centrales doivent s'exprimer.

Vers 13H35 GMT, l'euro prenait 0,30% à 1,0887 dollar pour un euro.

Une hausse des taux "en juillet est possible", a affirmé le vice-président de la BCE Luis de Guindos dans un interview à l'agence Bloomberg.

Les opérateurs de marché s'attendent désormais à trois hausses du taux directeur de la BCE, pour le faire repasser au-dessus de zéro d'ici la fin de l'année.

La BCE "se doit de répondre au choc d'inflation mais ne peut pas grand-chose au déséquilibre des marchés de l'énergie", estime Bruno Cavalier, chef économiste Oddo BHF.

Les anticipations sur le rythme que vont adopter les banques centrales pour réduire leur soutien monétaire animent les marchés depuis des mois et ont fait grimper les taux d'intérêt obligataires à des niveaux inobservés depuis plusieurs années.

Les investisseurs suivront assidument les discours des dirigeants des trois banques centrales des Etats-Unis, de la zone euro et du Royaume-Uni, qui s'exprimeront lors d'une réunion du Fonds monétaire international.

Sur le marché obligataire, le taux de la dette allemande à 10 ans avançait à 0,902% et celui à 2 ans grimpait fortement à 0,161%.

Les rendements américains se tendaient encore après s'être approchés de la barre des 3% pour le 10 ans et le 30 ans. Le taux réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, à 10 ans est même repassé en positif mercredi, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.

American Airlines optimiste pour les mois à venir

American Airlines a continué de perdre de l'argent au premier trimestre, avec un début d'année affecté par le variant Omicron du Covid-19, mais la demande pour les voyages est solide et, après des ventes record en mars, la compagnie s'attend à être bénéficiaire au deuxième trimestre.

Son action bondissait de plus de 8% jeudi dans les premiers échanges après l'ouverture de la Bourse de New York.

Tesla à pleine vitesse

Tesla est parvenu à multiplier par sept son bénéfice net au premier trimestre, à 3,3 milliards de dollars, bien plus que les estimations des analystes.

Son action grimpait de près de 10% dans les premiers échanges après l'ouverture de Wall Street.

ABB prudent pour le deuxième trimestre

Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB se montre prudent pour le deuxième trimestre vis-à-vis des confinements en Chine où une de ses usines est à l'arrêt depuis trois semaines. Son titre grimpait de 6,12%.

Le pétrole remonte

Les prix du pétrole reprenaient leur marche en avant, les préoccupations quant à l'effritement de la demande en or noir laissant place à celle d'un resserrement de l'offre, entre guerre en Ukraine et fermeture de sites pétroliers en Libye.

Vers 13H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin prenait 1,32% à 108,22 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait quant à lui 1,90% à 104,13 dollars.

Le bitcoin grimpait de 3,03% à 42'680 dollars.

