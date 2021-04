Les résultats d'entreprises entraînent les marchés boursiers

Paris (awp/afp) - Les premiers résultats trimestriels d'entreprises publiés mardi ont animés les bourses européennes et continuent de galvaniser la place de Wall Street, qui a aussi accueilli dans l'euphorie la première cotation de la plateforme de cryptomonnaies Coinbase.

La Bourse de Londres tirait son épingle du jeu (+0,71%), tout comme Paris (+0,40%). Francfort stagnait (-0,04%) et Milan perdait 0,28%. A Zurich, le SMI a gagné 0,30%.

Vers 17H00 GMT, à Wall Street, le Dow Jones grimpait de 0,56%, le S&P 500 de 0,08% tandis que le Nasdaq perdait 0,17%, après avoir évolué dans le vert.

Coinbase, dont l'IPO est d'ores et déjà un événement boursier majeur de l'année, a ouvert pour sa première cotation au Nasdaq à 381 dollars, très loin au-dessus du prix de référence fixé mardi soir à 250 dollars.

Les marchés ont aussi été galvanisés par les premières publications de résultats d'entreprises qui ont dépassé les attentes, preuves que la reprise économique est là.

Après les poids lourds LVMH, Tesco ou encore SAP, les banques américaines JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo ont publié des bénéfices en très forte hausse.

"Les marchés américains ont ouvert en demi-teinte, avant d'évoluer à la hausse et d'atteindre de nouveaux records pour le Dow et le S&P500, après que les investisseurs aient analysé les derniers résultats du premier trimestre des poids lourds bancaires américains", résume Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

Concernant l'Europe, le Fonds monétaire international (FMI) a estimé mercredi que la croissance en Europe est soumise à "plus de risques à la baisse à court terme que (de perspectives) à la hausse" en raison des mutations du Covid-19 et du retard pris dans la campagne de vaccination et a recommandé de poursuivre l'aide budgétaire pour limiter les impacts sociaux.

Pas de quoi inquiéter les investisseurs, selon Philippe Cohen, gérant chez Kiplink Finance qui explique que "les conclusions du FMI concernent le court terme, le marché a enjambé ce rapport et est resté concentré sur l'idée que l'économie devrait plutôt bien repartir".

Par ailleurs, Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine (Fed), a estimé mardi que le niveau actuel de la dette des Etats-Unis reste viable, mais que la trajectoire à long terme ne l'est pas, et elle devra revenir sur les rails lorsque l'économie aura retrouvé sa bonne santé.

Sur le front sanitaire, les laboratoires BioNTech et Pfizer vont augmenter de 50 millions de doses les livraisons de leur vaccin anti-Covid à l'Union européenne au deuxième trimestre.

Dans la soirée, les investisseurs prendront connaissance du livre Beige de la Fed. Plusieurs membres de la banque centrale américaine doivent également s'exprimer mercredi soir.

Résultats des banques américaines ___

Wells Fargo bondissait de 5,43% à 41,95 dollars, après l'annonce d'un bénéfice au premier trimestre sept fois supérieur à celui des trois premiers mois de 2020.

Goldman Sachs (+3,82% à 340,11 dollars) a fait état d'un chiffre d'affaires et de profits records sur la même période.

JPMorgan Chase perdait du terrain (-0,99% à 152,54 dollars) malgré un bénéfice net de 14,3 milliards de dollars pour le premier trimestre.

LVMH tire le CAC 40 et le luxe ___

Le numéro un mondial du luxe LVMH conservait la tête du CAC 40 à Paris (+2,86% à 611,80 euros) après avoir enregistré des ventes qui ont dépassé largement les niveaux d'avant la pandémie.

Dans son sillage, Kering montait de 0,07% à 632,90 euros et Hermès de 0,66% à 1.005 euros.

A Milan, Salvatore Ferragamo montait de 2,54% à 17,58 euros et Tod's de 2,01% à 35,60 euros.

Le pétrole flambe, l'euro et le bitcoin poursuivent leur hausse ___

Les prix du pétrole accéléraient mercredi après une baisse plus forte qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis, signal positif pour la consommation d'or noir outre-Atlantique, sur fond de données encourageantes pour la demande partagées par l'Opep et l'AIE.

A Londres, vers 17H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin montait de 4,84% à 66,77 dollars par rapport à la clôture de la veille.

Le baril américain de WTI pour mai grimpait également de 4,89% à 63,13 dollars à New York.

Dans le même temps, l'euro gagnait 0,31% à 1,1984 dollar, un niveau proche de son plus haut depuis un mois face au billet vert.

Le bitcoin augmentait légèrement (+0,55% à 63.542 dollars) après avoir atteint un plus haut historique à 64.870 dollars plus tôt dans la séance.

afp/rp