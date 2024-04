Les résultats globalement mal accueillis pèsent sur la tendance aujourd’hui en Europe, à l’image du CAC40 qui recule désormais de 0.44% à 8056 points.



Dassault Systèmes perd 4%, Pernod Ricard 2.8%, Carrefour 2.7%, Hermès 2.4%. En revanche, Sanofi se distingue, avec un gain de 4.2%, STM progresse de 1.8% et Veolia de 1%.

Hier après la clôture, les chiffres de Meta avaient aussi déçu, le titre cédant plus de 12% dans les échanges électroniques.



La prudence devrait rester de mise en attendant le PIB américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 et surtout les résultats de Microsoft et Alphabet ce soir.

Autre statistique au programme, les promesses de ventes de logements seront dévoilés à 16h.

Demain, les opérateurs prendront aussi connaissance de l’indice Core PCE, mesure phare de l’inflation pour la Fed.

Graphiquement, la configuration se dégrade. En l'absence de préservation des 8040 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, l'indice pourrait rapidement retourner vers les 8000 points.