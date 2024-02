Porté par le compartiment du luxe et les bons résultats des techs américaines, le CAC40 vient d'inscrire un nouveau record absolu à 7702.95 points, malgré le statu quo des banques centrales et les propos de Jerome Powell qui a laissé entendre qu'une baisse de taux en mars était peu probable. L'économie américaine (PIB à +3.3%) et l'emploi restent vigoureux (chômage en hausse de 3.7%, avec 353K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.6%). Il reste pour le moment du chemin à parcourir pour ramener l'inflation à l'objectif des 2%, les prix à la consommation demeurant en hausse de 3.4% sur un an. La probabilité d'une baisse de taux en mars est ainsi tombée à 17.5% (contre près de 80% en début d'année).



Côté sociétés, le bilan reste pour le moment contrasté en Europe et aux Etats-Unis mais les très grosses capitalisations continuent de soutenir la tendance.

A ce stade, 46% des sociétés du S&P500 ont dévoilé leurs résultats. 72% d'entre elles ont déclaré un bénéfices net par action supérieur aux estimation. Le consensus s'attend à une croissance de 1.6% des bénéfices pour le quatrième trimestre.

Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données journalières au-dessus des 7465 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours et à la borne basse d'un gap laissé ouvert dernièrement. L'heure reste à la prudence et la consolidation en cours sous les 7000 points pourrait conduire l'indice vers les 7465 points.