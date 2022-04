Les résultats trimestriels portent les Bourses européennes, Wall Street en rouge

New York (awp/afp) - Les résultats d'entreprises ont suscité l'optimisme sur les marchés européens et à Wall Street, mais la place new-yorkaise a effacé ses gains initiaux après des déclarations volontaristes du président de la Banque centrale américaine (Fed).

En Europe, Paris (+1,36%) et Francfort (+0,98%) se sont distinguées par leur franche progression tandis que Londres (-0,02%) et Milan (-0,29%) ont été moins résilientes.

Après une ouverture en hausse notable, les indices américains se sont retournés.

Le Dow Jones a reculé de 1,05%, l'indice Nasdaq, à majorité technologique, a cédé 2,07%, et l'indice élargi S&P 500, 1,48%.

"Aujourd'hui, que ce soit pour les actions ou les obligations, tout est lié à la BCE et à la Fed", a expliqué Karl Haeling, analyste de la banque LBBW.

Dans un entretien à l'agence Bloomberg, le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, a indiqué jeudi que le rachat net de dettes "devrait" s'arrêter dès juillet.

Il a également estimé qu'une hausse de taux "en juillet (était) possible".

Lors d'une table ronde organisée jeudi en marge des assemblées de printemps du Fonds monétaire international (FMI), le président de la Fed, Jerome Powell, a lui déclaré qu'une hausse de taux d'un demi-point de pourcentage "(serait) sur la table lors de la réunion de mai" (les 3 et 4).

"Cette parade de responsables de la Fed aux commentaires agressifs (sur le plan monétaire) fait que le marché prévoit désormais trois hausses d'un demi-point" consécutives, a relevé Karl Haeling.

Dans la foulée des propos de Jerome Powell, les taux obligataires se sont nettement tendus.

Le rendement des obligations d'Etat américaines à 10 ans est monté jusqu'à 2,95%, non loin de son plus haut de trois ans et demi atteint mercredi (2,97%).

L'euro perdait 0,20% face au billet vert à 1,0831 dollar.

Le bitcoin lâchait 1,50% à 40.770 dollars.

American Airlines optimiste pour les mois à venir

American Airlines (+3,80%) a continué de perdre de l'argent au premier trimestre, avec un début d'année affecté par le variant Omicron du Covid-19, mais la demande pour les voyages est solide.

Après des ventes record en mars, la compagnie s'attend à être rentable au deuxième trimestre, tout comme United Airlines (+9,31%).

Tesla à pleine vitesse

Tesla (+3,23% à 1.008,78 dollars) est parvenu à multiplier par sept son bénéfice net au premier trimestre, à 3,3 milliards de dollars, bien plus que les estimations des analystes.

Le patron de Tesla affirme désormais avoir l'argent nécessaire pour financer un rachat de Twitter et envisage de contourner le conseil d'administration si besoin, dans le cadre d'une offre publique d'achat hostile.

ABB prudent pour le deuxième trimestre

Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB a publié des commandes nettement supérieures aux prévisions au premier trimestre. Même s'il se montre prudent pour le deuxième trimestre compte tenu des confinements en Chine, où une de ses usines est à l'arrêt depuis trois semaines, son titre a conclu en hausse de 4,92%.

afp/ck