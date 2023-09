Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux se montrent nerveux lundi et restent dans une tendance baissière comme la semaine précédente, le scénario de taux d'intérêt plus élevés plus longtemps étant dans toutes les têtes.

L'Europe boursière a ouvert en repli. Vers 07H30 GMT, Paris (+0,13%), Londres (-0,08%) et Francfort (+0,08%) étaient proches de l'équilibre. Milan grappillait 0,24%.

En Asie, les Bourses chinoises ont accusé le coup après un bond vendredi. Shanghai a cédé 0,54% et Hong Kong perdait 1,62% dans les derniers échanges, plombé par le secteur immobilier. A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a gagné 0,85%, soutenu par les achats à bon compte après quatre séances de pertes et par la baisse du yen.

"Les marchés sont toujours en train de digérer le message des banques centrales - des taux plus élevés plus longtemps - et la hausse du prix du pétrole", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBPAM.

Après la réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine de la semaine passée, les investisseurs s'attendent à une hausse des taux directeurs supplémentaire, puis à leur maintien à un niveau élevé en 2024.

Vendredi, la présidente de l'antenne de la Fed à Boston, Susan Collins, a enfoncé le clou en assurant qu'"un nouveau resserrement (n'était) clairement pas écarté".

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde s'exprimera de son côté devant le Parlement européen lundi à 13H00 GMT.

Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT IM, note des "signes de faiblesse de l'activité et une désinflation progressive en Eurozone". "Le moral des consommateurs marque un recul plus fort qu'attendu en septembre alors que les enquêtes PMI suggèrent au mieux une stagnation de l'activité", ajoute-t-elle.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt ont atteint des niveaux plus vus depuis plusieurs années la semaine passée. Le rendement de l'emprunt de l'Etat allemand à 10 ans s'établissait à 2,75%, contre 2,73% à la clôture de vendredi.

Le moral des investisseurs est de plus entaché par le risque de "shutdown" aux Etats-Unis, où le budget 2024 doit être adopté par le Congrès avant le 1er octobre, sous peine de paralysie de son administration.

La grève des employés du secteur automobile américain est également surveillée et inquiète les marchés.

Nouvelles secousses pour Evergrande

L'action du promoteur immobilier chinois Evergrande s'écroulait de 18,18% dans les derniers échanges de la Bourse de Hong Kong, après avoir annoncé un blocage dans son plan de restructuration destiné à garantir sa survie.

Tout le secteur était entraîné à la baisse, signe de l'inquiétude du marché face à la crise sans précédent du secteur immobilier chinois.

Le groupe immobilier en difficulté financière Country Garden reculait de 7,69%, Logan Group de 7,95%, Guangzhou de 7,35% et Shimao de 10,23%.

SBB trouve du cash

La société foncière suédoise SBB en difficulté a annoncé dimanche une transaction qui lui permettra de récupérer 7,8 milliards de couronnes suédoises (environ 660 millions d'euros) de liquidités.

Son action grimpait de 26% à Stockholm vers 07H25 GMT, après un pic à +40%.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole montent légèrement vers 07H25 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 0,49% à 93,73 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, avançait de 0,48% à 90,46 dollars.

L'euro était stable face au dollar à 1,0651 dollar pour un euro.

Le bitcoin perdait 1,44% à 26'120 dollars.

afp/jh