A mi-parcours de la saison des résultats pour le second trimestre, le bilan apparaît mitigé et les opérateurs sanctionnent davantage les déceptions qu'ils saluent les chiffres meilleurs que prévu. Les places financières sont nettement chahutées, pâtissant de quelques profit warnings, à l'image du CAC40 qui vient de repasser dans le rouge depuis le début de l'année.

Outre-Atlantique, malgré la perspective grandissante d'une baisse de taux en septembre, les valeurs technologiques subissent des prises de bénéfices, après les déceptions causées par Tesla et Alphabet.

Malgré tout, plus de 40% des sociétés du S&P500 ont publié leurs résultats et 78% d'entre elles ont dépassé les attentes concernant les bénéfices. A ce stade, les bénéfices sont désormais attendus en hausse de 9.8% pour l'ensemble des valeurs du S&P500 (contre 8.9% fin juin).



La volatilité devrait perdurer au gré des résultats, Apple, Meta et Microsoft devant publier cette semaine avant le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi. L'attention devrait également se porter sur les banques centrales, avec la décision de la Banque du Japon, de la Fed et de la Banque d'Angleterre.



Graphiquement, le CAC40 demeure sous pression et évolue à proximité de la zone de soutien majeure des 7318 points, correspondant à ses plus bas annuels en clôture. Cette zone de cours devra impérativement contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 7170 points voire 7000 points par extension.