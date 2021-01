PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe:

* AIRBUS a annoncé jeudi soir qu'il allait freiner la remontée des cadences de production de sa gamme A320 pour s'adapter à la dégradation des perspectives de reprise du marché du transport aérien.

* RÉMY COINTREAU - Le groupe de vins et spiritueux a confirmé vendredi ses objectifs annuels après un rebond de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé, grâce au dynamisme de ses ventes de cognac aux Etats-Unis et en Chine.

* SIEMENS a fait état jeudi de résultats préliminaires supérieurs aux attentes pour le premier trimestre de son exercice fiscal décalé et annoncé qu'il actualiserait ses prévisions 2021 lors de la publication, le 3 février, des résultats complets. L'action prend 2,6% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz.

* BIONTECH - Pfizer et BioNTech ont accepté de mettre leur vaccin contre le coronavirus à la disposition du programme COVAX d'accès mondial à un vaccin, a-t-on appris de sources informées de la décision. Ce programme, codirigé par l'alliance du vaccin GAVI et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), prévoit de distribuer 1,3 milliard de doses de vaccins à 92 pays pauvres ou à revenus intermédiaires.

* GLAXOSMITHKLINE - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé jeudi un traitement du VIH par injection développé par le laboratoire britannique.

* SEB a publié jeudi soir un chiffre d'affaires annuel provisoire de 6,94 milliards d'euros, en baisse de 3,8% à périmètre et changes constants, mais ses ventes ont augmenté de 2,9% en organique sur les trois derniers mois de 2020 et le groupe table sur une baisse de son résultat opérationnel d'activité annuel "plus limitée" que celle de 25% à 30% évoquée fin octobre.

* COMPAGNIE DES ALPES a publié jeudi un chiffre d'affaires de 26,9 millions au titre du trimestre clos fin décembre, en baisse de plus de 81% sur un an, mais s'est dit confiant dans sa capacité à couvrir ses besoins de trésorerie jusqu'à la fin 2021, même dans les scénarios les plus sombres.

* NETGEM a publié vendredi un revenu net 2020 en croissance de 99% par rapport à 2019 et de 5% par rapport au semestre précédent. Cette croissance devrait se confirmer en 2021 tant au niveau du revenu net que de la marge brute, lit-on dans un communiqué du groupe.

* SALZGITTER a dit jeudi prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse en 2021. L'action gagne 2,3% en avant-Bourse.

* NEXT a annoncé jeudi retirer son offre sur des marques d'Arcadia Group, propriétaire de Topshop, faute de pouvoir réunir les financements nécessaires.

* SILTRONIC - Le groupe taïwainais GlobalWafers a annoncé vendredi relever son offre de rachat du spécialiste allemand des plaquettes de silicium à 140 euros par action contre 125 euros précédemment.

*ICADE - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

(Marc Angrand et Patrick Vignal)