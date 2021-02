PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse:

* ATOS et son concurrent américain DXC Technology ont annoncé mardi avoir décidé de mettre fin à leurs discussions en vue d'une éventuelle transaction.Citant des sources au fait du dossier, Reuters a rapporté jeudi qu'Atos avait fait une proposition d'achat à DXC Technology le valorisant à plus de 10 milliards de dollars (8,28 milliards d'euros), ce qui aurait donné lieu à la plus importante acquisition jamais effectuée par le groupe français.

* VEOLIA/SUEZ - Les administrateurs de Veolia ont réaffirmé à l'unanimité leur refus de céder ou d'échanger, directement ou indirectement, les 29,9% que Veolia possède au capital de Suez et leur détermination à mener à son terme leur projet de rapprochement entre Veolia et Suez, lit-on dans un communiqué publié mardi par Veolia.

* BP a annoncé mardi que son bénéfice au T4 avait chuté à 100 millions de dollars (83 millions d'euros), en dessous des attentes des analystes, en raison de la baisse de la demande liée à la pandémie de coronavirus.

* ROCHE a annoncé lundi avoir obtenu le marquage CE pour son nouveau test antigénique rapide par voie nasale pour le dépistage du COVID-19.

* VALLOUREC a annoncé mardi avoir demandé à Euronext la suspension de sa cotation dans l'attente d'un communiqué en évoquant un risque de rumeurs portant sur des informations privilégiées relatives aux négociations en cours avec ses prêteurs.

* VIVENDI - La Ligue de football professionnel (LFP) n'a pas attribué lundi les droits de retransmission télévisée de la Ligue 1 et de la Ligue 2 initialement obtenus par Mediapro, les offres reçues n'ayant pas atteint les prix de réserve qu'elle avait fixés. Canal Plus, filiale de Vivendi, était perçu comme un candidat potentiel.

* INTESA SANPAOLO, qui vient de racheter sa concurrente UBI, met sur le marché un portefeuille de créances douteuses d'une valeur de 5 à 6 milliards d'euros, a appris Reuters de deux sources informées de l'opération.

* SIEMENS ENERGY, qui produit des turbines pour le secteur de l'énergie, a annoncé mardi qu'il allait supprimer 7.800 postes, soit 8,5% de ses effectifs, d'ici à 2025.

* NOVACYT, groupe de biotechnologie franco-britannique spécialisé dans le diagnostic clinique, a annoncé mardi le lancement d'une gamme de tests de génotypage par PCR pour détecter les variants du COVID-19.

* TELE2 a annoncé mardi un bénéfice au T4 supérieur aux attentes et a confirmé ses objectifs financiers de moyen terme.

* TELENOR a fait état mardi d'un Ebitda ajusté et d'un chiffre d'affaires au T4 inférieurs aux attentes.

* ELECTROLUX a publié mardi un chiffre d'affaires et un Ebit au T4 supérieurs aux attentes des analystes.

* FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) a averti lundi que son bénéfice net ajusté devrait baisser de 25% cette année en raison du nombre élevé de décès parmi les patients du spécialiste des dialyses lié à la pandémie de coronavirus.

* LVMH - Berenberg entame son suivi de la valeur avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours à 575 euros.

* BURBERRY - Berenberg entame son suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 1.820 pence.

(Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)