PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture prudente:

* MICHELIN a fait état lundi d'une chute de son bénéfice net 2020 à 625 millions d'euros, contre 1,73 milliard d'euros en 2019, à cause de la crise provoquée dans l'automobile et l'aviation par l'épidémie de coronavirus, mais le géant des pneumatiques, qui prévoit un rebond de jusqu'à 10% de ses marchés cette année, a néanmoins relevé son dividende.

* ASTRAZENECA - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a autorisé lundi l'utilisation en urgence du vaccin contre le coronavirus développé par le laboratoire britannique avec l'université d'Oxford, élargissant l'accès pour les pays en développement à des doses relativement peu coûteuses.

* TECHNIP ENERGIES, spécialiste des grands projets d'ingénierie parapétrolière, se sépare officiellement de TECHNIPFMC avec sa première séance de cotation à la Bourse de Paris avec un cours de référence technique fixé à 9 euros par action.

* BHP GROUP a fait état mardi de son premier bénéfice au premier trimestre depuis sept ans et a annoncé un dividende record grâce à la forte demande de la Chine pour le minerai de fer.

* GLENCORE a annoncé mardi rétablir son dividende après avoir réduit sa dette nette de 10% en 2020 grâce à la remontée des cours des matières premières au second semestre.

* EUROFINS SCIENTIFIC a annoncé mardi dans un communiqué avoir mis à contribution ses laboratoires britanniques couvrant diverses disciplines pour permettre le déploiement de tests COVID-19 auto-administrés, améliorant sensiblement la capacité de tests au Royaume-Uni.

* SANOFI - Un juge de Hawaï a ordonné à Bristol-Myers Squibb et Sanofi de verser à l'Etat plus de 834 millions de dollars (687 millions d'euros) pour ne pas avoir clairement informé les médecins et les patients des risques de son anticoagulant Plavix de 1998 à 2010.

* FAURECIA a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire dans le chinois CLD, qui fabrique des réservoirs d'hydrogène à haute pression.

* VICAT a annoncé lundi un chiffre d'affaires en progression de 5,5% en 2020 à périmètre et change constants et une augmentation de la rentabilité opérationnelle avec un Ebitda et un Ebit en hausse de respectivement 10,1% et 17,5%, également à périmètre et change constants.

* VALBIOTIS a annoncé lundi avoir reçu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour le lancement opérationnel d'une étude clinique sur un traitement de l'hypercholestérolémie-LDL légère à modérée non traitée.

* DSM - Le groupe néerlandais de chimie de spécialité a dit mardi prévoir une forte croissance de son bénéfice en 2021 après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à la reprise de la demande de l'industrie automobile.

* VIVENDI - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 30,5 euros contre 26,5 euros.

* ERAMET et M6 publieront leurs résultats annuels après la clôture.

(Patrick Vignal)