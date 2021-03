PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée:

* BANQUES - Le secteur reste sous pression après le défaut du fonds spéculatif Archegos Capital sur des appels de marge qui l'a conduit à liquider massivement des participations.

* LAGARDÈRE a annoncé lundi la nomination d'une nouvelle équipe à la tête de sa filiale d'édition Hachette Livre, dont le PDG, Arnaud Nourry, est remplacé par Pierre Leroy, déjà co-gérant et secrétaire général de la maison mère.

* ARCELORMITTAL a annoncé son intention d'investir entre 1,0 et 1,5 milliard d'euros sur ses sites allemands pour accélérer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et développer les technologies recourant à l'hydrogène.

* ASTRAZENECA - Les autorités canadiennes ont annoncé lundi l'arrêt de l'administration du vaccin contre le COVID-19 du laboratoire britannique aux personnes âgées de moins de 55 ans et demandé de nouvelles analyses sur les risques et les bénéfices du vaccin selon l'âge et le sexe.

* CELLNEX - L'opérateur espagnol de tours de téléphonie mobile a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital de 7 milliards d'euros au prix de 36,33 euros par actions pour financer l'acquisition du français Hivory.

* FORTUM s'est rapproché du contrôle total d'UNIPER, dont il détient environ 75% des parts, après la démission, lundi, du président du directoire et du directeur financier du groupe allemand.

* ROCHE a annoncé mardi avoir reçu l'autorisation de la Commission européenne pour Evrysdi, le premier traitement de l'amyotrophie musculaire spinale (AMS) pouvant être pris à domicile.

* QUADIENT a annoncé mardi avoir enregistré une forte reprise au cours du second semestre, permettant une rentabilité soutenue et une forte génération de flux de trésorerie disponibles sur l'ensemble de l'année 2020. Le groupe a dévoilé parallèlement la seconde phase de son plan stratégique baptisé "Back to Growth"

* EURAZEO a annoncé lundi avoir signé, via sa division Eurazeo Brands, un accord d'exclusivité en vue d'un investissement de 68 millions d'euros pour devenir l'actionnaire majoritaire de la marque française d'alimentation pour animaux Ultra Premium Direct.

* ALSTOM a annoncé mardi avoir remporté un contrat de 220 millions d'euros pour fabriquer des voitures pour deux lignes du métro de Bombay.

* AIRBUS - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat".

(Marc Angrand et Patrick Vignal)