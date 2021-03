PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en baisse modérée:

* TOTAL - Le groupe vise pour 2021 un Ebitda de près de 800 millions de dollars pour ses activités d'électricité, a déclaré mardi son PDG, Patrick Pouyanné.

* H&M a annoncé mercredi une perte sur les trois mois de décembre à février conforme aux attentes et fait savoir qu'il ne proposerait pas de dividende lors de son assemblée générale mais pourrait le faire plus tard dans l'année.

* DELIVEROO fait son entrée à la Bourse de Londres au prix de 3,90 livres sterling par action.

* ERAMET - Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale de reconduire la PDG, Christel Bories, mais souhaite dissocier la présidence du conseil de la direction générale avant la fin de son prochain mandat, a annoncé le groupe mardi soir.

* CAPGEMINI a dit mercredi viser une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 7% à 9% en moyenne à taux de changes constants et une marge opérationnelle de 14% d'ici à 2025.

* CREDIT SUISSE - S&P Global a abaissé mardi la perspective de la note BBB+ de la banque à "négative" contre "stable" en exprimant son inquiétude quant à la gestion du risque et à l'exposition à un "hedge fund" américain ainsi qu'au dossier Greensill.

* ASTRAZENECA - L'Allemagne a annoncé qu'elle limiterait à partir de mercredi l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 aux personnes âgées de 60 ans et plus, à la suite de plusieurs cas de thrombose veineuse cérébrale chez des personnes vaccinées.

* BAYER - Le géant de la chimie allemande prévoit de lancer cet été un appel d'offres pour sa division agrochimique Bayer Environmental Science (BES), évaluée à plus de deux milliards d'euros, a-t-on appris de sources proches du dossier.

* CASINO a annoncé mercredi dans un communiqué le succès de son opération de refinancement pour un montant de 1,525 milliard d'euros.

* NEXITY a annoncé mercredi la désignation de Véronique Bédague en qualité de directrice générale après le départ de Julien Carmona.

* VOLTALIA a annoncé mercredi la cessation de ses activités en Birmanie où une junte militaire a pris le pouvoir le 1er février dernier et conduit depuis une répression qui a fait plusieurs centaines de morts.

* ENGIE - Engie EPS, branche technologique du groupe français, a annoncé mardi que le carnet de commandes et les contrats sécurisés avaient atteint 173 millions de dollars (148 millions d'euros) en 2020 avec plus de 700 MWh de projets de stockage d'énergie et de micro-réseaux principalement aux États-Unis et en Europe.

* STELLANTIS a annoncé mardi qu'il étofferait sa gamme de véhicules électriques en proposant cette année une Opel Astra électrique et une Peugeot 308 hybride.

(Marc Angrand et Patrick Vignal)