PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe:

* L'ORÉAL a annoncé jeudi une hausse de 10,2% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, plus forte que prévue en données comparables, soutenue par la forte croissance enregistrée en Chine et dans les ventes en ligne.

* MICHELIN a annoncé jeudi l'ouverture du capital de sa filiale Solesis, valorisée 475 millions de dollars, à une filiale d'Altaris Capital Partners qui en détiendra 51%.

* DAIMLER a fait état vendredi d'une hausse plus forte que prévu de son bénéfice opérationnel au premier trimestre, à 5,0 milliards d'euros, un milliard de plus qu'attendu par les analystes, grâce à la hausse des prix et à la forte demande en Chine.

* SAINT-GOBAIN a annoncé vendredi la cession de 67% de son activité canalisation en Chine, la transaction valorisant l'entreprise à environ 100 millions d'euros.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en Europe ont bondi de 62,7% en mars, sous l'effet d'une base de comparaison très favorable, selon les chiffres publiés vendredi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

* FNAC DARTY a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 21,7% sur un an à données comparables et di maintenir ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

* CASINO a annoncé la conclusion d'un accord de partenariat avec Intermarché dans les achats de produits de grande marque et dans le numérique.

* LA FRANÇAISE DES JEUX a publié un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 5,2%. (Le communiqué:)

* ADP a fait état d'une chute de 32,2% du trafic total du groupe en mars, un recul qui atteint 69,5% pour les aéroports parisiens.

* EURONEXT a obtenu jeudi le feu vert de la Consob, l'autorité des marchés italiens, au rachat de Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, a-t-on appris de source proche du dossier.

* HEIDELBERGCEMENT a publié jeudi soir des résultats trimestriels provisoires nettement supérieurs aux attentes du marché.

(Marc Angrand et Blandine Hénault)