PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS a fait état jeudi d'un bond de son résultat opérationnel ajusté au premier trimestre, tiré par la hausse des livraisons d'avions commerciaux.

* STMICROELECTRONICS a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le premier trimestre grâce à la forte demande des secteurs automobile et industriel.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a fait état mercredi d'une chute de 42,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 452,2 millions d'euros et dit que le manque de visibilité sur la reprise l'empêchait de donner des perspectives pour l'ensemble de l'année.

* CAPGEMINI a annoncé jeudi avoir renoué avec la croissance organique de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le groupe de conseils profitant de la demande accrue des entreprises pour les services de cloud et de gestion des données.

* SUEZ a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda en hausse au premier trimestre 2021 et confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours.

* AMUNDI a annoncé jeudi une collecte nette négative de 12,7 milliards d'euros sur la période janvier-mars, tandis que son résultat net ajusté a progressé au premier trimestre de 50,1% sur un an dans un contexte d'amélioration des conditions de marché.

* VALEO a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 8% à périmètre et changes constants, à 4,67 milliards d'euros, et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

* TF1 a enregistré une progression de 3,2% de son chiffre d'affaires sur janvier-mars et une amélioration de 2,6 points de sa marge opérationnelle courante à 11,1%. Le groupe "regarde" le dossier de la vente de M6, a simplement précisé son directeur financier.

* NEXANS s'est dit confiant pour le reste de l'année après avoir dégagé un chiffre d'affaires consolidé de 1,5 milliard d'euros au premier trimestre, en hausse de 1,4% en organique.

* NEXITY a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 44% et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* EURAZEO a annoncé un investissement minoritaire de 200 millions de dollars dans la plate-forme de communication MessageBird.

* LUFTHANSA a réduit sa perte nette au premier trimestre par rapport à la même période un an plus tôt, grâce à des réductions de coûts drastiques, et la compagnie aérienne allemande a dit s'attendre à une reprise significative du marché au second semestre.

* BASF a relevé sa perspective de bénéfice pour l'ensemble de l'année alors que l'économie mondiale se remet de l'impact de la pandémie et que le géant allemand de la chimie prévoit de répercuter la hausse des coûts des matières premières sur ses clients industriels.

* NOKIA a publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice meilleurs que prévu au titre du premier trimestre, aidé par une croissance des ventes d'équipements compatibles 5G.

* STANDARD CHARTERED a fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice trimestriel avant impôts alors que la banque orientée sur les marchés émergents a commencé à se remettre du choc économique causé par la pandémie.

* LONZA prévoit de doubler la capacité de production du vaccin anti-COVID-19 de Moderna en Suisse afin de permettre au laboratoire américain d'atteindre la production de jusqu'à trois milliards de doses en 2022.

(Marc Angrand et Laetitia Volga)