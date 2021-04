PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BNP PARIBAS a annoncé vendredi une hausse de 37,9% de son bénéfice net au premier trimestre, qui reflète à la fois la croissance des revenus, notamment dans les activités de marchés, et la baisse du coût du risque.

* SAFRAN a annoncé vendredi un chiffre d'affaires en baisse de 37,9% au premier trimestre à 3,342 milliards d'euros mais il a maintenu ses objectifs annuels qui prévoient notamment un recul de ses ventes limité entre 2% et 4%.

* SAINT-GOBAIN a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse à 10,38 milliards d'euros et enregistré une croissance interne de 14,3% sur un an. Il a confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année.

* VALLOUREC a annoncé vendredi le relèvement de ses objectifs financiers pour 2021 en raison de perspectives "significativement meilleures" sur certains de ses marchés.

* NESTLÉ a annoncé vendredi le rachat des principales marques de The Bountiful Company pour 5,75 milliards de dollars.

* SWISS RE a renoué avec le bénéfice et dépassé les attentes au premier trimestre, l'impact de la crise sanitaire sur les activités du réassureur s'atténuant.

* CREDIT SUISSE a annoncé vendredi qu'Andreas Gottschling, membre de son conseil d'administration, ne solliciterait pas sa réélection dans le sillage des pertes liées à l'exposition de la banque à Greensill et Archegos Capital.

Un groupe d'actionnaires, parmi lesquels AMUNDI, a par ailleurs écrit à la banque suisse pour lui réclamer une position plus ferme face au financement du charbon, montre une lettre que Reuters a pu consulter.

* BARCLAYS a fait état vendredi d'un bénéfice net au T1 plus que doublé sans toutefois avoir procédé à des reprises sur les provisions pour créances douteuses liées à la crise sanitaire.

* BBVA a publié vendredi un bénéfice net de 1,21 milliard d'euros au premier trimestre contre une perte sur le même trimestre un an plus tôt et n'a pas annoncé de provisions liées à la crise sanitaire.

* BANCO SABADELL a annoncé vendredi un bénéfice net en repli de 22% au T1, la banque espagnole continuant de souffrir dans un environnement de taux bas.

* SCHINDLER a relevé vendredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel après avoir réalisé au premier trimestre un bénéfice supérieur aux attentes des analystes.

* ROCHE BOBOIS a fait état jeudi d'une croissance de 16% de son chiffre d'affaires et d'une progression de 45,5% de son volume d'affaires au T1 2021.

* PAROT a annoncé jeudi son retour à la rentabilité au second semestre 2020 avec un Ebitda de 4,1 millions d'euros contre une perte de 2,8 millions d'euros au S1.

(Patrick Vignal)