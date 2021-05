PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement :

* STELLANTIS, RENAULT - Les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 25,38% en avril, selon les données communiquées samedi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

* MEDIASET, VIVENDI - Les deux groupes se rapprochent d'un accord qui mettrait fin à une bataille juridique de plusieurs années après l'échec d'un accord dans la télévision payante en 2016, ont indiqué samedi des sources proches du dossier.

* VOLKSWAGEN s'attend à ce que l'approvisionnement en semi-conducteurs reste tendu pendant plusieurs mois encore, a déclaré le directeur de la marque CW à l'agence de presse allemand dpa samedi.

* KPN - L'opérateur de télécommunications néerlandais a annoncé dimanche avoir rejeté récemment deux offres de rachat "non sollicitées" d'un consortium incluant les groupes de capital-investissement EQT et Stonepeak Infrastructure Partners et du groupe financier américain KKR.

* SIEMENS HEALTHINEERS a relevé lundi ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'ensemble de l'année, la pandémie de COVID-19 continuant à stimuler la demande pour ses tests antigéniques rapides. Le titre gagne 2,1% en avant-Bourse.

* DBV TECHNOLOGIES a publié lundi une perte nette de 29,4 millions de dollars (24,4 millions d'euros) au premier trimestre après une perte de 40,9 millions de dollars sur la même période un an plus tôt. Portzamparc a abaissé son conseil à "alléger" contre "renforcer".