PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture sans tendance claire:

* VIVENDI et MEDIASET ont mis fin lundi à des années de bataille juridique en signant un accord qui verra le groupe français réduire drastiquement sa participation dans le diffuseur italien.

* AXA doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de la Bourse de Paris.

* DASSAULT AVIATION - La France a signé avec l'Egypte un contrat portant sur l'achat de trente avions de combat Rafale fabriqué par Dassault Aviation pour un montant de 3,75 milliards d'euros, rapporte lundi le site d'investigation Disclose, citant des documents confidentiels. De source gouvernementale à Paris, on déclare que "des discussions très avancées ont en effet lieu avec l'Egypte et (que) des annonces pourraient intervenir très prochainement".

* INFINEON a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires et de marge pour l'exercice en cours en s'appuyant sur une demande nettement supérieure à l'offre et en annonçant la poursuite de ses investissements pour accroître ses capacités de production.

* LUFTHANSA, AIRBUS - Lufthansa a annoncé lundi avoir passé commande auprès d'Airbus de cinq avions A350-900.

* TRIGANO a annoncé lundi un résultat net en hausse à 114,4 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé, contre 65,7 millions d'euros un an plus tôt, et s'est déclaré confiant pour son activité au second semestre.

* BONDUELLE a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'un montant nominal de 185.690,75 euros et réservée à des partenaires agricoles du groupe.

* HELLOFRESH a publié mardi un Ebitda plus que doublé au premier trimestre, l'engouement pour la livraison de kits de repas ayant persisté malgré l'assouplissement des restrictions sanitaires dans plusieurs de ses marchés.

* PANDORA a publié mardi un résultat d'exploitation au T1 supérieur aux attentes après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels.

* QIAGEN a fait état lundi d'un bénéfice trimestriel légèrement supérieur aux attentes grâce à la demande pour ses tests de dépistage du COVID-19 mais aussi à la croissance de ses ventes d'autres produits.

* GEBERIT a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 14% au T1 grâce à la reprise de la construction qui a stimulé la demande pour les produits de plomberie et les équipements pour salles de bain.

* ADECCO a publié mardi des revenus en hausse de 2% en organique sur les trois premiers mois de l'année.

* TELENOR a annoncé mardi la dépréciation totale de ses activités en Birmanie pour 6,5 milliards de couronnes suédoises (647 millions d'euros) en raison de la détérioration de la situation dans le pays sur le plan de la sécurité et des droits humains.

(Patrick Vignal et Blandine Hénault)