PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse:

* CRÉDIT AGRICOLE a publié vendredi des résultats trimestriels en nette hausse, portés entre autres par le dynamisme des activités de marché et le reflux du coût du risque.

* CASINO a annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros au premier trimestre, stable à données comparables et en progression de 6,5% sur deux ans, porté par les enseignes de proximité et une forte croissance de l'e-commerce. Le groupe a indiqué qu'il pourrait introduire en Bourse sa filiale d'énergies renouvelables GreenYellow dans le cadre de son plan de réduction de la dette.

* NATIXIS a renoué au premier trimestre avec la croissance de ses résultats sur fond de progression des revenus de toutes ses activités, tout en réduisant son coût du risque.

* SIEMENS a relevé vendredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels pour la deuxième fois depuis le début de l'année après avoir dépassé les attentes sur le deuxième trimestre de son exercice décalé. Le groupe allemand table désormais sur une croissance de 9% à 11% de son chiffre d'affaires annuel à données comparables et un bénéfice net de 5,7 à 6,2 milliards d'euros.

* EURONEXT a annoncé vendredi avoir lancé avec succès une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, cotée sur Euronext Dublin. Le produit net de l'émission sera utilisé pour refinancer partiellement l'acquisition du groupe Borsa Italiana, précise Euronext dans un communiqué.

* KLÉPIERRE a révisé vendredi à la baisse vendredi sa prévision de cash-flow net courant pour 2021 après avoir subi au premier trimestre les effets des mesures de restrictions sanitaires adoptées dans plusieurs pays européens pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Société générale a abaissé sa recommandation sur le titre de deux crans, à "vendre" contre "acheter".

* EUROPCAR a publié jeudi une baisse de 36% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 356 millions d'euros, et une perte de 82 millions d'euros et a déclaré ne pas être en mesure de donner de prévision chiffrée pour l'ensemble de l'année. Société générale est passé à l'achat sur la valeur.

* Les COMPAGNIES AÉRIENNES comme BRITISH AIRWAYS, EASYJET et RYANAIR et les voyagistes comme TUI attendent la publication ce vendredi par les autorités britanniques d'une "liste verte" des destinations ne nécessitant plus de mise en quarantaine.

* IAG, maison mère de British Airways et Iberia entre autres, a publié vendredi une perte de 1,14 milliard d'euros sur les trois mois à fin mars en raison des restrictions sur les voyages liées à la crise sanitaire.

* BMW a confirmé mercredi son objectif de marge annuelle mais a prévenu que le reste de l'année demeurerait volatil et que la hausse des prix des matériaux de base pourrait peser sur son bénéfice.

* ADIDAS a relevé vendredi son objectif de chiffre d'affaires annuel en misant sur une forte demande pour ses nouveaux modèles malgré les restrictions en Europe, les pressions sur les chaînes d'approvisionnement et les tensions politiques.

* ASTRAZENECA - L'Allemagne va autoriser l'administration du vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca à l'ensemble des adultes du pays, quel que soit leur âge, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Jens Spahn, revenant sur une précédente mesure limitant l'usage du vaccin aux plus de 60 ans.

* BANCO BPM, la troisième banque italienne, a fait état jeudi d'un bénéfice net plus élevé que prévu au premier trimestre malgré de nouvelles dépréciations effectuées au cours de la période pour faciliter la vente de créances douteuses.

* MONTE DEI PASCHI a annoncé jeudi un bénéfice net supérieur aux attentes et un manque de fonds propres moins important que prévu, en repoussant son projet de renforcer son capital au premier semestre 2022 au plus tard.

* LEONARDO - Le groupe italien de défense et d'aéronautique a annoncé jeudi un bond de 132% de son bénéfice d'exploitation (Ebita) au premier trimestre et redit vouloir introduire en Bourse sa filiale américaine DRS.

* CELLNEX - La perte nette de l'opérateur de tours de téléphonie mobile s'est creusée à 43 million euros au premier trimestre, en raison notamment de coûts liés à des acquisitions.

* ENEL a confirmé jeudi ses objectifs annuels malgré l'augmentation de ses dépenses au premier trimestre dans ses activités d'énergie verte et de réseaux dans le but de réduire son empreinte carbone.

* RUBIS a publié jeudi un chiffre d'affaires consolidé en recul de 24% au premier trimestre, à 987 millions d'euros.

* CINEWORLD - L'un des principaux actionnaires de Cineworld, Legal & General Investment Management, a fait savoir jeudi qu'il voterait contre la réélection de la présidente Alicja Kornasiewicz et l'élection ou la réélection de tous les membres du comité de rémunération lors de l'assemblée générale annuelle du groupe.

(Laetitia Volga et Patrick Vignal)